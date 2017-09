Retienen sueldo a maestros de la CNTE

Monterrey

Como un método de hostigamiento se le está reteniendo el salario a más de 2 mil maestros que han protestado en contra de la Reforma Educativa en Nuevo León, advirtió el maestro Faustino Celestino Martínez, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Además, dijo que por órdenes de la Secretaría de Educación se les obliga a los docentes a firmar un documento donde ellos aceptan que no van a tener acceso a servicios médicos y sus contratos serán temporales hasta diciembre y no de planta.

"Ahora se está hostigando también a los compañeros reteniéndoles salarios, hay problemas muy fuertes no sólo este y que, bueno, yo creo que la Secretaría (de Educación) no está cumpliendo su función, los que están al frente de esta Secretaría no conocen el sistema básico, ellos no son maestros", dijo.

¿A cuántos maestros se les está reteniendo el salario como hostigamiento?, se le cuestionó.

"Se calcula que son más de 2 mil compañeros y compañeras, todo el día vemos desfilar ahí en la Secretaría, de manera indigna, se les hace firmar un documento, tienen que poner su huella digital y su firma donde ellos aceptan a que de aquí en delante ellos no van a tener el servicio médico, que ellos no pueden tener incapacidades y que con esto ya se deslinda el patrón de la atención y del servicio médico para los compañeros y compañeras", dijo.

Este sábado maestros integrantes de la CNTE acudieron a los bajos del Palacio de Gobierno a protestar contra la Reforma Educativa, sin embargo, fueron desalojados por elementos de Fuerza Civil, quienes tampoco les permitieron ingresar al recinto a entregar un oficio.

"Los elementos de Fuerza Civil nos dicen que son órdenes del gobernador (Jaime Rodríguez) que no permanezcamos ahí, que tenemos prohibido estar ahí en la Macroplaza manifestándonos", mencionó.

Además, agregó que el mandatario estatal no ha atendido las quejas del gremio, por lo que criticaron la posibilidad de que Jaime Rodríguez se separe del cargo para contender por la presidencia.

"Quizás en los próximos días él se retire del cargo, pero no ha resuelto y esto nos trae problemas a nosotros porque hay compañeros que han sido amenazados, van a sus escuelas les dicen que ya su plaza no va a ser definitiva van a ser contratos de aquí a diciembre, etcétera."

"Nosotros los maestros permanecemos en el estado, no somos chapulines vamos a permanecer aquí en nuestro trabajo atendiendo a los niños, a los jóvenes, y que el Gobierno del Estado es indigno que nos trate así" señaló.

Finalmente dieron a conocer que la próxima semana acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la detención y encarcelamiento arbitrario de tres maestras durante una manifestación el pasado 19 de septiembre.