Edomex subejerció recursos para 'Alerta de Género': REA

Toluca

Pese a contar con reglas de operación claras y un seguimiento por parte de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, la implementación de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México registra subejercicios en años fiscales anteriores.

Es decir, respecto a los recursos de 2016 y 2017, según informó el secretario de Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro.

Sin precisar los montos que no se ejercieron durante la gestión del entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, referentes a la declaratoria de dicha alerta, el titular de la dependencia de reciente creación sostuvo que para el presente ejercicio fiscal de 2018 se tiene previsto un presupuesto aproximado a los 30 millones de pesos, para lo cual se establecen los mecanismos y los requisitos para que se puedan ejercer en acciones etiquetadas, aunque aclaró, este fondo se podría incrementar si se toman en consideración los recursos que no fueron utilizados en años anteriores.

"En principio tenemos el presupuesto que contempla 30 millones de pesos, pero tenemos -entiendo- recursos restantes del ejercicio previo, pero además estaremos buscando otras formas de financiamiento para poder potenciar los recursos que podamos destinar a la Alerta de Género".

Sin precisar el monto exacto, el funcionario detalló que en este fondo se registran subejercicios de años anteriores, aunque se comprometió a informar acerca de éstos.

"No tengo el dato, tendríamos que revisar específicamente el tema, pero yo me comprometo a generar los datos. Entiendo que el año pasado habría 30 millones de pesos, no sé exactamente cuanto se ejerció en específico".

Añadió que lo importante es que la entidad cuenta con ese recurso y de ser necesario el gobierno estatal buscará más financiamiento, así como crear alianzas con organizaciones sociales o dependencia a internacionales con el fin de fortalecer las acciones en materia de prevención y así atender a los 11 municipios con esta declaratoria, pero también "tenemos que generar un programa de prevención integral para todo el Estado".

LC