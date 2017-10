Diputados pedirán explicación sobre subejercicios

Monterrey

Luego de que por segundo año consecutivo el Gobierno Estatal no ejerce los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, las bancadas del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional anunciaron que pedirán explicaciones al secretario de Seguridad, Arturo González.

El coordinador de la bancada del PRI, Marco González, comentó que es increíble que surjan subejercicios en un estado tan pujante como Nuevo León, y sobre todo que sí hay disponibilidad del Gobierno Federal de aportar recursos.

"Ya es el segundo año que está viviendo Nuevo León esto, por un lado piden dinero, por otro lado faltan proyectos y por otro lado no saben utilizar los recursos, eso muestra la falta de capacidad, no nada más en el área de seguridad, de todo el gobierno en general, y en el área de seguridad no debe de haber ninguna excusa del por qué el retraso, y no lo estamos diciendo nosotros, ya lo está diciendo un mecanismo federal, que estamos en el peor lugar, hemos ejercido menos del 1 por ciento en recursos.

"Este tema va a ser crucial en la Glosa y queremos ver de viva voz cuál va a ser el argumento de por qué no han utilizado los recursos por segundo año consecutivo en este subejercicio tan letal que es para el Estado", declaró.

Por su parte, a nombre de la bancada del PAN, el diputado Marcelo Martínez advirtió que de revisar a las secretarías, se encontrarían subejercicios en todas ellas.

Dijo que es claro que si hay disponibles 480 millones de pesos, y apenas han aplicado menos del 1 por ciento de los mismos, la prioridad del gobierno no es Nuevo León.

"Ya viene la Glosa que está programada para este mismo mes, vamos a ver a todos los secretarios y definitivamente este va a ser un tema que vamos a tomar con el secretario de Seguridad. El Gobierno del Estado no está ejerciendo los recursos que vienen de la Federación, luego se está quejando que no tienen dinero, en este fondo, el FASP, somos el quinto lugar en la Federación que recibe más recursos, tenemos cerca de 450, 480 millones y han ejercido menos del 1 por ciento, que fueron 3.5 millones ejercidos, tienen ahorita comprometidos, supuestamente 80 millones, pero pues nos quedan dos meses para terminar, el problema es que en este punto están todas las secretarías, todas van a presentar subejercicios.

"Se queja el gobierno que no hay lana y el día en que tienes recursos de la Federación, vamos a caer en subejercicios, se van a tener que regresar los recursos en vez de aplicarlos en Nuevo León, entonces qué pienso, que no están administrando correctamente el Estado, están pensando en la carrera presidencial y eso nos está afectando a todos, están resurgiendo las problemáticas en tema de seguridad y tiene mucho que ver con la falta de recursos aplicados para seguridad", dijo Martínez.

Comentó que esos recursos pudieron utilizarlos para capacitación, para infraestructura penitenciaria, se puede utilizar para instruir a la gente en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, sobre todo al personal de la Fiscalía Anticorrupción que ha integrado, dijo, las carpetas de manera muy equivocada.

Expresó que no existe un interés por parte de quienes integran el gobierno, ya que desde que entraron sabían que se iban a ir a buscar una candidatura en 2018 o para hacerse de recursos en estos dos años y vivir con ello el resto de su vida.