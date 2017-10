Incongruente, subejercicio en seguridad ante riñas en penales

Monterrey

Diputados federales señalaron que es incongruente que Nuevo León sea la entidad que peor ha aplicado los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), ante el descontrol y las riñas en los centros penitenciarios.

Asimismo, indicaron que el subejercicio del FASP envía un mensaje erróneo a la Federación, sobre que Nuevo León no necesita los recursos y por lo tanto se reducen los fondos para el siguiente año.

Lo anterior debido a que, según el Mecanismo de Evaluación y Transparencia (MET) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado sólo ha "pagado, ejercido y devengado" 3 millones 500 mil pesos de los 406 millones de pesos presupuestados para este año; es decir, un 0.86 por ciento del total.

El diputado del PAN por Nuevo León, Baltazar Martínez Montemayor, vio preocupante que uno de los rubros de mayor urgencia en el Estado no se esté atendiendo presupuestalmente, y que esto se vea reflejado en los problemas de hacinamiento y descontrol al interior de los penales.

"El fondo de seguridad no puede ser posible que no lo hayamos ejercido ni en el uno por ciento teniendo problemas de tantas situaciones de inseguridad. Yo creo que es inaceptable que teniendo problemas tan severos de inseguridad sea precisamente ese fondo el que no se aplique, el que no se utilice.

"Es altamente preocupante si con el tema de seguridad no volteamos a verlo para fortalecer más con equipamiento, con vigilancia, con orden, con inteligencia, ¿te imaginas no teniéndolo? (los recursos del FASP)", dijo.

Por su parte, el legislador del PRD, Waldo Fernández, advirtió que la Federación destinará menos recursos para el próximo año en este fondo debido al subejercicio.

"Si tu no ejerces recursos pues mandas el mensaje (a la Federación) de que no lo necesitas y ese recurso se puede ir a otros estados que, al sí ejercerlos, mandan el mensaje de que sí lo están necesitando.

"Manda un mensaje contradictorio porque, por un lado, tenemos la percepción muchos ciudadanos de que la inseguridad viene a la alza, por otro lado pues los recursos federales no se han bajado de manera correcta".

Finalmente el legislador perredista manifestó que el Gobierno del Estado tiene como fecha límite el 31 de octubre para presentar los proyectos en materia de seguridad y bajar los recursos.

Explicó que por ser un fondo desagregado del Presupuesto de Egresos de la Federación es competencia del Gobierno del Estado gestionar los recursos y los diputados federales no pueden intervenir en el proceso.