'Temaca' sí se salva... con una presa a 87 metros

El destino de Temacapulín estaba aparentemente definido desde que el gobierno de Jalisco emitió, el 11 de abril de 2014, el comunicado en que avalaba un dictamen de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que advertía que siete años atrás, el propio organismo federal les había mentido: una cortina a 80 metros de altura en el río Verde no salvaba de las aguas al viejo poblado, los diques propuestos de hasta 20 metros de altura no garantizaban que no hubiera inundación, y por el contrario, amenazaban la vida y los bienes de Temaca.



La postura fue repetida tres años después, tras ofrecer un compás de espera que alimentó precarias esperanzas en el puñado de pobladores aferrados a su viejo asentamiento, con base en un a la postre discutido trabajo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), contratado por el gobierno estatal, y que reiteró la vieja postura apenas el 29 de junio pasado: es inviable salvar Temaca con 80 m de cortina, y lo sensato es que se eleve a 105 m y los habitantes se vayan a la más elevadas vecindades de la cañada que fue asiento de sus ancestros por al menos seis siglos.



No obstante, Porfirio Ruvalcaba, uno de los ingenieros hidráulicos más experimentados de Jalisco, pretende quitar la razón al gobernador Aristóteles Sandoval y a todo el aparato de técnicos que dirige desde su oficina su principal asesor, Enrique Dau Flores: Temaca no sólo se salva con cortina a 80 metros. Se salva con una cortina a 87 metros y tres metros más de margen.



¿Acaso se pueden reinventar la geografía y replantear las leyes de la física? No tanto. Pero sí.



"Temacapulín no debe quedar inundado, y esto se logra eliminando el cauce del río Verde, hacia el norte, haciendo un bordo, una especie de dique, y una cortadura en la falda de un cerro, a una longitud de 940 metros, para el desvío del cauce del río; con esta solución se le quita una curva al río como de de 2,500 metros, y Temaca se queda con una zona interior más amplia, el viejo cauce se transforma en un estanque para criadero de peces, y desde luego alejamos considerablemente la presa, a más de un kilómetro y medio, haciendo los bordos bien cimentados y amplios, de unos 100 metros desde la base y una altura como de 25 metros, que es más seguro que cualquiera de los diques que dijeron", explica el consultor, en entrevista con MILENIO JALISCO.



Y no solamente se trata de desviar el río. Temacapulín deja de recibir las aguas de la cuenca alta que vierte en la cañada, la cual se desvía por un canal de más de cuatro kilómetros, aguas abajo, más cerca de la cortina de El Zapotillo. Entonces, sólo se drenaría a los estanques del antiguo río cercenado, la modesta cuenca propia. Los dos bordos de 500 metros de longitud, equivalen a verdaderas cortinas de materiales graduados de una represa, lo que las hace una sólida frontera para el agua, y además, les da flexibilidad en el caso de cualquier fenómeno geológico.



El diseño de ingeniería que ha elaborado el consultor, incluye el desvío de la carretera que va de Cañadas de Obregón a Mexticacán, y ese rediseño incluye que el primero de los bordos sea utilizado para el paso de la ruta pavimentada, además de un puente sobre el río, en la zona del corte, con una longitud de unos 30 metros.



De este modo, se alcanza un proyecto de corona de presa de 90 metros, y el vertedor de la presa, que es el que define su altura, puede ser de 86 o de 87, y dejar un bordo libre de tres a cuatro metros", añade.



Además de salvar Temacapulín, ¿cuál es la ganancia neta de este rediseño del vaso artificial? Porfirio Ruvalcaba recuerda que con un vertedero de 80 metros, la capacidad del vaso es de 436 millones 450 mil metros cúbicos; y si se eleva seis metros, la capacidad da 596 millones 190 mil m3, "o sea, un aumento de 160 millones 140 mil m3". Si se optara por el vertedor en 87 metros, son 620 millones de m3, casi un tercio más de capacidad, y sin afectar al poblado.

Zapotillo - El Salto



Bajo la hipótesis, que en estos momentos no se ha fortalecido ante la escasa acción legal de los grupos políticos opuestos al trasvase de agua a la ciudad de León (ver MILENIO JALISCO, 24 y 25 de octubre de 2017), de que se modificaría el acuerdo de distribución y los decretos presidenciales vigentes en el río Verde, y se alcanzaría a eliminar el trasvase al estado de El Bajío, el ingeniero aventura un uso de esa gran presa a favor de Los Altos y de la ciudad de Guadalajara... pero su propuesta significa abandonar la construcción de la presa derivadora de El Purgatorio, que implica un bombeo de más de 5 m3 por segundo desde 600 metros abajo de la ciudad.



Porfirio Ruvalcaba recupera parte del proyecto viejo del sistema de presas de Los Altos, pero con El Zapotillo como almacenamiento principal: de esta presa, un bombeo de 250 metros y una conducción de 18 kilómetros lo lleva a la presa El Salto, y de ahí, alrededor de 50 kilómetros más, por gravedad, hasta la presa Calderón (Elías González Chavez), con una pendiente de 90 metros y la posibilidad de generar electricidad equivalente a 20 por ciento del costo del primer bombeo, pues previo a Calderón hay un declive cercano a 50 metros de altura.



La presa Elías González Chávez recupera así su papel de derivadora y reguladora de caudales: su capacidad de conducción se incrementa por arriba de 10 metros cúbicos por segundo, y se resuelve en definitiva el abasto de Guadalajara... sin necesidad de regresar a la presa de Arcediano, como es el propósito de los técnicos que asesoran al gobernador de Jalisco. Es como el proyecto que en los años 90 impulsó el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, conocido como "crédito japonés", pero potenciado por una presa de amplios caudales como es El Zapotillo reformado.



Una ventaja no menor de esta propuesta es que su gasto en energía de bombeo es apenas de 42 por ciento en relación con el que tendrá El Purgatorio, pero aún menor, si se considera que generará el sistema algo de electricidad: rondará 35 por ciento. "Y si consideramos que es para siempre, no es menor el ahorro, son costos de operación mucho más bajos aunque la inversión inicial sea fuerte".



¿Por qué no regresar a Arcediano? El consultor destaca la imposibilidad de garantizar una calidad del agua adecuada en ese vaso, incluso con las plantas de tratamiento del oriente de la ciudad en operación al tope. Esto, porque ha sido evidente el fracaso en controlar y posteriormente eliminar el agua de las industrias del sur de la metrópolis, y a eso habría que sumar el problema de los residuos provenientes del campo y de las agroindustrias del corredor que nace en Ocotlán y la carga que arrastra el principal tributario del río Santiago, que es el río Zula, sostiene el experto.



Los costos no serían menores, pero considera que El Purgatorio ya consumió arriba de 2 mil millones de pesos y tenderá a costar siete mil millones, y sólo es una solución provisional: cuando la pretendida presa Arcediano entre en operación, el bordo de 40 metros de El Purgatorio se inundará. La operación del sistema que él plantea, en cambio, sería más barata a la larga. Pero "necesitamos que se cancele el trasvase a León, para que todo este escenario realmente beneficie a Jalisco", puntualiza.

Numeralia de la propuesta

942 metros de corte de terrenos para desviar el cauce del río Verde y alejarlo 1.5 km de Temacapulín

500 metros aproximados de cada uno de los dos bordos a construir, con una altura de 25 metros y una anchura cercana a 100 metros

4.2 km de canal de desvío de cuenca alta de Temaca para conducir esa agua a la presa

18.5 km de conducción desde El Zapotillo hasta El Salto, con 250 metros de desnivel

50 km desde la presa de El Salto, con un túnel en el km 30 en el cerro de La Campana, hasta la caída de 50 metros para generar electricidad

Datos jurídicos

La presa El Zapotillo sólo puede estar en 80 metros de altura, hasta ahora. El proyecto original fue concebido solamente para entregar agua a la ciudad de León, Guanajuato, y a poblaciones de Los Altos de Jalisco; el gobierno de Emilio González Márquez optó por ampliar el proyecto y estableció un nuevo convenio para llevar la cortina a 105 metros de altura, pero no consultó sus términos al Congreso de Jalisco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 93/2012 a favor del Congreso de Jalisco, y estableció que el convenio que establecía la cortina a 105 metros era ilegal

Además, tres suspensiones de amparo confirman esta condición: 1093/2014, promovido por un grupo de quejosos denominado "hijos ausentes de Temacapulín en Guadalajara"; 1045/2014, promovido por 84 moradores de Temaca, y 1046/2014, promovido por la asociación civil Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, todos bajo la asesoría del Colectivo de Abogados

El acueducto a León cuenta con una suspensión judicial en contra, promovida por el ejido Agua de Obispo, de San Juan de los Lagos (1390/2014)

Hasta la fecha, no existe ningún expediente judicial que trate de combatir los derechos de la ciudad de León, que se soportan en el título de concesión de 2015, los decretos presidenciales de 1995 y 1997, el estudio de distribución de 1994 y el convenio con Jalisco y el gobierno federal en 2005

Fuente: archivo de MILENIO JALISCO

