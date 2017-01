PRI Jalisco celebra acciones para mitigar 'gasolinazo' anunciadas por gobernador

Guadalajara

El Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), celebra las acciones de austeridad anunciadas ayer domingo por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, tras el 'gasolinazo'.

El presidente del Comité Estatal, Socorro Velázquez, dijo que los priístas de Jalisco comprenden la molestia que causó en la sociedad el incremento en el costo de los energéticos, señaló que: “de ninguna manera justifican, las medidas tomadas por los responsables del manejo de las finanzas públicas nacionales, mismas que han provocado la justa indignación de la sociedad mexicana, indignación que en el PRI compartimos, porque aunque puedan tener razón en el fondo, se equivocaron rotundamente en la forma; en consecuencia, manifestamos nuestra voluntad absoluta de trabajar con las tres instancias de gobierno para resarcir en lo que esté a nuestro alcance el daño causado a la economía familiar de los que menos tienen y de exigir a tales instancias que, en uso de sus facultades, impidan la generación de una escalada de precios que se provocaría una espiral inflacionaria de consecuencias imprevisibles”, comentó el priísta.

El dirigente del PRI en Jalisco, al ser cuestionado sobre qué tipo de medidas realizará el partido para sumarse al plan de austeridad, contestó que se busca una dinámica que permita reducir los salarios a los militantes que laboran en el tricolor.

“Todo el mundo trabaja aquí por convicción política, y estamos tomando ante esta situación el proceso de revisión para reducir los salarios de todos los servidores públicos que laboran en el partido, pero son salarios verdaderamente simbólicos, y que realmente se designan a las propias actividades que tiene que realizar el partido, pero actuaremos en consecuencia en ese orden", detalló.

De igual manera señaló que el tricolor estaría dispuesto a renunciar a los recursos que se destinaron para su funcionamiento, con la intención de que ese dinero se sume al fondo de contingencias propuesto por el gobernador, pero también hizo un llamado para que se abra la puerta a la llegada de recursos privados a las arcas de los partidos políticos.

“Lo que pasa es que el retiro del financiamiento público también implica que nos quiten las trabajos que tenemos actualmente las organizaciones políticas para buscar financiamiento privado, porque si no, ya tendemos a la desaparición de los partidos políticos y me parece que en este momento no estamos en esas condiciones”, dijo José Socorro Velázquez.

GPE