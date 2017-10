Piden que Tampico no desfogue aguas en Madero

Tampico

Tampico debe desfogar su agua pluvial directamente hacia un manto acuífero y no hacia las colonias de Madero, señalaron especialistas.

Y es que actualmente, descarga en sectores del municipio petrolero, inundándolos y ocasionando que la tierra se hunda.

Para evitar que se sigan presentando socavones en Madero, es urgente y necesario hacer el cambio de línea de bombeo del agua a partir del cárcamo ubicado en las calles Vicente Inguanzo y Rosalío Bustamante, y que dicho desfogue vaya a dar a un manto acuífero y no a las colonias de Madero, como actualmente sucede, indicó el miembro de la Asociación Ambientam, Lorenzo Chacón.

Explicó que la problemática de encharcamientos en distintas calles de la colonia Jardín 20 de Noviembre en Madero se debe a que el bombeo del agua va a dar a dichas áreas, por lo que es necesario que se cambie la línea y el desfogue se dé en la laguna, río, mar o hacia un cárcamo.

"La solución sería llevar la línea de presión hasta una laguna o al río, pero sin que toque la tubería de Madero, el bombeo directo, desde el punto Vicente Inguanzo y Rosalío Bustamante, que lo manden hasta el mar, hacia un cárcamo, pero sin meterlo a las tuberías de la ciudad, porque no son tuberías de altas presión".

Refirió que el problema de los socavones no se debe solo al mal estado de las tuberías, ya que éstas truenan debido al acumulamiento de agua ocasionado por el desfogue.

Señaló que las inundaciones en las diferentes colonias ha ocasionado el ablandamiento del concreto y como consecuencia, los hundimientos y socavones que se han presentando en la ciudad.

"Son alrededor de 38 colonias a las que les cae el agua que viene del cárcamo Inguanzo y Bustamante, ahí la depositan y la bombean para esta zona, es un mundo de agua, nadie se preocupa de esto. Las tuberías que hay no son de alta presión, son por gravedad. Hay que hacer un bypass a la Laguna del Carpintero, no pasarla por aquí por las colonias", expuso.

Por su parte el secretario técnico del Ayuntamiento de Madero, Néstor Cervantes, aseguró que gran parte de la problemática de las inundaciones en esa ciudad y por consiguiente el ablandamiento de la carpeta asfáltica originando los socavones, se debe a la gran cantidad de aguas negras provenientes del municipio de Tampico.

"Porque Madero presenta la mayor cantidad de ductos de aguas negras, e inclusive de aguas negras que provienen de Tampico y se van a la planta de tratamiento de aguas residuales de Tierra Negra, Madero es un colector general".

Reconoció que los municipios del sur no tienen recursos disponibles para el tema de los socavones, pues el presupuesto que tienen está muy limitado, por lo que no tienen la posibilidad de realizar un estudio para detectar zonas de riesgo de posible hundimiento.

"Los municipios tienen ya sus recursos etiquetados, y son mucho muy limitados, porque la Federación también tiene limitado el presupuesto, las condiciones económicas del país están muy complicadas, y no hay recursos para ese tipo de estudios", expuso.

En octubre de 2016, el Ayuntamiento maderense dio a conocer que se llevaría a cabo un estudio por parte del Centro de Investigación y Desarrollo en Investigación Portuaria, Marítima y Costera (Cidiport), en donde a través de un equipo georadar se detectarían los puntos de riesgo, sin embargo se ignora si se llevó a cabo.

MILENIO Tamaulipas buscó al asesor del Ayuntamiento y director de Cidiport, Sergio Jiménez, para que informara al respecto, pero no accedió a la entrevista.

Al respecto, Néstor Cervantes comentó, "Desconozco si se haya realizado (el estudio), pero si se llega a realizar sería mucho muy costoso, además desde mi punto de vista, no ofrece las garantías de confiabilidad, los estudios no tienen un grado de confiabilidad total. No nos podemos dar cuenta hasta que aparece el hundimiento".

En los últimos dos años, en Madero se han registrado un promedio de 60 hundimientos, mientras en Tampico 10 en lo que va del año.

El director de Protección Civil en el puerto, Eduardo Morales refirió que más del 80% han sido de una magnitud mayor, por lo que solicitó un informe de puntos de riesgo a la Comapa, pero no lo han recibido. MILENIO Tamaulipas también buscó información en esta dependencia, sin resultados.





