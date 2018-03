Sitren se ampliará hasta el CUCBA, funcionará en tres meses

Guadalajara

Alumnos y personal universitario del CUCBA, vecinos y trabajadores de la Venta del Astillero contarán con nuevo servicio de transporte que promete llegar hasta el Centro Universitario y no dejar a sus usuarios a pie de carretera. El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) aceptó la solicitud de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) para ampliar el servicio de la Línea 1 del Sitren.



En días pasados, la FEU pidió al gobierno del estado que la primera de línea de Sitren se ampliara en 8.4 kilómetros para que en lugar de tener terminal en Vallarta y Aviación, la tenga en CUCBA. La petición se hizo a partir de las quejas por el mal servicio de la ruta 629 y 170 B.



La ampliación del servicio se logrará dentro de tres o cuatro meses porque es necesario iniciar instalación de nueva infraestructura. Es necesaria la inversión de 64 millones de pesos: 27 millones para la adquisición de cuatro unidades más que ya fueron solicitados y están en proceso de envío, 17 millones de pesos para la instalación de paraderos y la construcción de una terminal a las afuera del CUCBA.

“Queremos atender a una zona a la que evidentemente no llegamos, con cerca de 9 mil personas que por ahí están poblados del propio CUCBA y por supuesto a los trabajadores que están en toda esa zona y llegar hasta Bosques de Vallarta, Rancho Contento, Technology Park, Pinar de la Venta, el CUCBA por supuesto y hasta la primavera, que en este tendrán que acercarse un poco”, afirmó Rodolfo Guadalajara, director de Siteur.



Todos los días se trasladan 8 mil personas al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarios (CUCBA), de esos, seis mil 275 personas son estudiantes y mil personas son trabajadores de la Universidad. Recientemente se encuestó a 866 estudiantes de dicho centro y el 62 por ciento dijo utilizar el transporte público. Además en la zona habitan alrededor de 9 mil personas y también otro tanto trabaja en empresas cercanas.

Actualmente la Línea 1 de Sitren opera con 25 automóviles y se plantea que a este se integren otras diez unidades. El recorrido de este derrotero se ampliaría hasta 8.4 kilómetros y se instalarán 23 nuevos paraderos. Actualmente se otorga servicio a nueve mil pasajeros diarios y se prevé que se incremente en siete mil más.



El problema actual con las rutas 629 y 170 B es que hay horarios en los que no ingresan hasta el CUCBA porque “prácticamente la demanda baja en la tarde, es decir, ya están los estudiantes a las clases, a las cuatro ya no ingresan, ya hay porcentaje menor de estudiantes, entonces los camiones lo que hacen es dejarlos tirarlos en la carretera porque no le interesa entrar al CUCBA porque no hay estudiantes que vayan a retornar”, afirmó Jesús Medina, presidente de la FEU.



Además del compromiso de Siteur, el gobierno municipal se comprometió a realizar adecuaciones en vialidades por las cuales transitará el Sitren. Por su parte, la Universidad de Guadalajara donará un espacio de diez mil metros cuadrados para la construcción de una terminal. Esta contará con ciclopuertos, oficinas, taller, vialidades, patio de estacionamiento para ocho autobuses y seguridad.

