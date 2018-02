Sin contratiempos arranque de obra en Arcos del Milenio

Guadalajara

Aunque el avance de los vehículos es fluido sobre la lateral sur de Lázaro Cárdenas a pesar del cierre de uno de dos carriles, los encargados de conducir los automotores frenan o quitan el pie del acelerador cuando pasan por un hoyo que marca el inicio de las obras del SIAPA, quieren saber qué ocurre.

A las 23:00 horas del miércoles dieron inicio los trabajos para construir el sistema pluvial Arcos del Milenio. Para eso fue abierto un hoyanco a la salida de los carriles centrales de Lázaro Cárdenas al cruce con la calle Colmena.

Al mediodía del jueves no había tanta problemática al pasar por la zona. La fila apenas se juntaba en la zona de la glorieta de los Arcos del Milenio de aquellos que querían continuar su circulación por la lateral de Lázaro Cárdenas con dirección poniente-oriente.

Los problemas de la reducción de dos carriles a uno son siempre los mismos. El que ya va enfilado por el espacio de tránsito que no deja pasar al otro automovilista, que circulaba por el carril que más adelante no tiene paso. Además que como es notorio en todas las calles de la ciudad, las luces direccionales fueron inventadas para nunca ser usadas.

Algunos pitidos de reclamo, conductores de tráileres y unidades de transporte que imponen la carrocería de su vehículo para ganar el paso y algunos atorones de vehículos de carga pesada cuando intentan entrar al Mercado de Abastos, son algunas de las situaciones que provocan los atorones.

A la zona fueron enviados alrededor de cinco elementos de la Policía Vial. Por la tranquilidad del tráfico, algunos de ellos no tenían actividad porque rutas alternas no eran utilizadas, pues los automovilistas no lo requerían a esas horas.

La intención es que el único carril abierto sobre la lateral sea utilizado por el transporte público y carga pesada. De igual forma se habilitó un camino para los autos particulares, pero casi no se ha utilizado. Para quienes transiten por Mariano Otero rumbo a Chapultepec y quieran tomar Lázaro Cárdenas pueden dar vuelta a la derecha sobre Libélula, luego circular sobre Colmena y posteriormente poder incorporarse a Lázaro Cárdenas.

La construcción del Sistema Pluvial Arcos del Milenio tuvo un costo de 33.6 millones de pesos. Su construcción tiene por objeto el captar los escurrimientos pluviales a través de tres bocas de tormenta.

GPE