Abogado tramitaría amparo contra el SEA

Monterrey

El esquema del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que desarrolla el Congreso del Estado y que actualmente se encuentra en la fase de elaboración del Comité de Selección, podría ser congelado, luego de que un abogado que se inscribió para buscar integrar este organismo, quedó fuera sin justificación alguna, y amenazó con recurrir a un juicio de amparo.

El abogado Federico Fernández señaló que él cumplió en tiempo y forma con los requisitos que solicitaron, y que además ni siquiera fue notificado de que quedaba fuera, por lo que considera un acto de discriminación.

Esta semana, la diputada panista Yanira Gómez, presidenta de la Comisión Anticorrupción, que trabaja en el SEA, dio a conocer que de 63 ciudadanos que se inscribieron, solamente 49 cumplieron con los requisitos, y citó los nombres de los que presuntamente no cumplieron, entre ellos Federico Fernández. De entre los 49, habrán de elegir a nueve, para integrar el comité.

“En mi caso, es inexacto, yo cumplí el 16 de octubre con la prevención que me hicieron sobre la carta de no antecedentes y la protesta de aceptar las bases, cosa que ya había hecho, la protesta de aceptar las bases; me extraña mucho porque yo soy un ciudadano que quiere participar, porque tengo interés, en mi profesión he denunciado corrupción, presento denuncias a la Función Pública, creo que tengo experiencia, la capacidad para poder participar”, dijo.