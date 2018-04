Detienen Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco por pendientes

Guadalajara

El Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco (SEA) está detenido. Se topó con pendientes que ni el Congreso de Jalisco y el Poder Ejecutivo han desbloqueado para que este pueda funcionar, a pesar que desde el primero de enero de este año tenía que arrancar, tal y como se aprobó en las reformas respectivas.

No se han podido ejercer los 40 millones de pesos etiquetados para el SEA y por lo tanto, funcionarios del sistema no han podido cobrar durante meses y no se cuentan con instalaciones adecuadas para la operación de la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción, es limitado el espacio otorgado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia y la Secretaría Ejecutiva del SEA tiene un espacio prestado en la Contraloría.

“Son obstáculos, algunos coyunturales, otros son estructurales pero cierto es que el Sistema está atorado en este momento, está atorado, no ha podido funcionar como ya podría estar empezando a funcionar, no digo a dar resultados, que es muy pronto, pero sí por lo menos a caminar”, señaló Cecilia Díaz Romo, integrante del Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción.

El Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción presentó el día martes el primer informe sobre la instalación y funcionamiento del SEA. Entre los puntos destacados aparece que el Fiscal Anticorrupción aún no cuenta con personal e instalaciones. Además perciben presión para que dicha instancia opere en las instalaciones de la Fiscalía General.

Por su parte, en el Congreso de Jalisco aún sigue pendiente el nombramiento de la tercera magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. El observatorio pide que la tercera persona que integre la sala sea una mujer con las calificaciones necesarias, esto después de que los otros dos integrantes son hombres.

También piden que se concluyan las reformas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General para logra que dicha dependencia logre su autonomía. Desde Junio del 2017, el gobernador envío una iniciativa al Poder Legislativa para dichos fines y está congelada.

“Hacemos un llamado a quienes tienen en sus manos quitar o, al menos disminuir sensiblemente los obstáculos que hemos enumerado y que están impidiendo que el naciente Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco empiece a funcionar. No aceptamos la excusa explícita o implícita de que, por estar en tiempos electorales, no es momento propicio para ello”, agregó la integrante del Observatorio.

Finalmente, al Legislativo se le pidió que ponga atención a tres amparos vigentes respecto al proceso que se siguió para la elección de dos integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.

El llamado fue para el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, el secretario General de Gobierno Roberto López Lara, Héctor Pérez Partida y a los 39 diputados del Congreso de Jalisco.

GPE