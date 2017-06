Sistema Anticorrupción debe crearse sin imposiciones: GEL

Torreón, Coahuila

El Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila debe conformarse sin imposiciones del gobierno señalaron miembros del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL).

"Nos brincaron a la sociedad civil y a los organismos empresariales de las reuniones que realizaron en los últimos meses, lo que presentó está hecho a modo de ellos", aseguró el presidente de Canaco, José Antonio Baille Smith.

"No estamos de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno en la conformación de este sistema", indicó.



En lo referente al Sistema Estatal Anticorrupicón es importante que no se imponga al Fiscal Anticorrupción, ni a los magistrados que lo van a integrar. "No se puede ser juez y parte".

La fecha en que entraría en función el Sistema Anticorrupción a nivel nacional será el próximo 19 de julio. En ese sentido, los miembros del GEL indicaron que aún hay tiempo para que se hagan las modificaciones necesarias y se escuche el sentir de la sociedad.

Y al respecto, Eugenio Treviño, ex presidente de Canacintra indicó que lo que se busca que quien esté al frente sea alguien surgido de la sociedad.

"Que se haga una ley que sea congruente y quien represente el consejo sea alguien surgido de la sociedad, que no sea alguien impuesto por el gobernador".

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, los niveles de corrupción en el país dejan entre otros efectos, un impacto directo en el sentir político de la sociedad.

Destaca el tema de la insatisfacción con la democracia, donde solo el 37% de la población apoya a la democracia y el 27% se encuentra satisfecho con este tema.

En tanto, que la corrupción genera una "crisis de representación", donde el 91% no confía en los partidos políticos, el 83% no confía en los legisladores y donde el 80% no confía en instituciones del sistema judicial.

Según Javier González, presidente Canacintra y representante del GEL ante el Consejo Anticorrupción, señaló que será este jueves cuando se sostenga una reunión con el resto de los organismos, asociaciones y miembros de la sociedad civil para unificar los criterios que conformarán sus propuestas.





dcr