Un sistema contra la corrupción logrado

Guadalajara

Jorge Alberto Alatorre comenzó a leer, estudiar y prepararse sobre los temas de corrupción a parte de los años 90. Desde esas fechas, el ahora presidente del Comité de Participación Social ya observaba como posible la creación de un sistema que ayudara a combatir y sancionar los actos de corrupción entre autoridades y ciudadanos.



Hace 20 años no era lejana la posibilidad para Alberto Alatorre quien asegura que "desde los primeros artículos que yo publicaba comenzaba a decir una cosa que en esos entonces no era popular porque se supone que la democracia nos iba a traer todo, después se supuso que la transparencia (…) Se suponía que paralelo a los sistemas que se estaban generando tendría que haber un sistema anticorrupción que se retroalimentara con el Sistema Nacional de Transparencia.



Alrededor de 20 años después de aquella reflexión sobre la creación de un sistema estatal ya está en funcionamiento el Sistema Estatal Anticcorrupción. Y Alatorre se convirtió en el primer presidente electo del Comité de Participación Social (CPS), organismo que tiene entre sus tareas el revisar los perfiles de titulares de diferentes organismos.



Fungirá en el puesto durante un periodo de un año. Y los primeros meses de trabajo del CPS se caracterizaron por ser de arduo trabajo por los análisis técnicos que hicieron a cada uno de los aspirantes que participaron en los procesos para designar a los diez titulares de las dependencias del SEA.



La creación del Sistema Estatal Anticorrupción se ha formado a partir de los poderes de gobierno, la academia, los empresarios organizados y también la sociedad civil organizada. Pero quien tiene un papel importante en este combate contra la corrupción es el ciudadanía de a píe.



El ciudadano puede luchar contra la corrupción no dando mordidas a las autoridades o la compra de productos piratas. Alberto Alatorre también invita a que las denuncias no sólo se queden en redes sociales porque esto sólo puede ayudar a que los actos de corrupción sólo se normalicen.



He tenido "poquitos tiempos libres, me gusta mucho el cine y la lectura. Por ejemplo ya pude ver la de Star Wars. Son esos pequeños placeres que te los tienes que dar porque si no te vas a volver loco", afirma Alberto Alatorre.



El cine es algo que le "encanta", tanto que anteriormente solía ir de dos o tres veces por semana a una sala de la pantalla grande. Ahora por los compromisos se ha limitado a ir una vez por semana. Una de sus películas favoritas es la de Grande Belleza de Paolo Sorrentino.



El presidente del Comité de Participación Social gusta de ver a equipos de futbol como el Barcelona y Juventus, mientras que en el beisbol prefiere a los Piratas de Pittsburgh. En música prefiere escuchar grupos como Depeche Mode y en comida gusta de comer torta ahogada.

SRN