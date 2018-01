Está a punto de iniciar nuevo sistema estatal de movilidad

Leòn, Gto.

El diputado local Juan Carlos Muñoz quien también es empresario transportista dijo que el proyecto del Unebús cada vez está más cerca de arrancar, y aunque no dio una fecha exacta de lanzamiento dijo que sería en el primer trimestre de este año cuando se comience a dar el servicio de transporte que irá desde los pueblos del Rincón y a varias zonas industriales del estado de Guanajuato.

Fuentes cercanas a MILENIO señalaron que la fecha de lanzamiento se pretendía hacer desde el paso 15 de enero, sin embargo, y por cuestiones de ajuste de agenda del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez no ha sido posible el arranque del proyecto por lo que podría darse en cualquier momento incluso podría ser la primera semana de febrero.

Y es que los paraderos de este nuevo sistema de trasporte lucen casi terminados, al menos en la ciudad de León se han construido en tres en diferentes puntos: Poliforum, Centro Max y Puente del Milenio y de ningún modo estarán conectados con el Sistema integrado de Transporte (SIT).

“En cuanto a estructura ya van muy avanzado todo lo que es el tema de estructura, el tema de paradores ya están prácticamente terminados, y como dijo el Gobernador la intención era arrancar desde el año pasado pero ahora se traen unos problemas sobre todo técnicos”, aseguró Muñoz.

El mismo diputado dejó en claro que en su momento desde la parte legislativa se estuvo trabajando en el tema para regularizar este tipo de transporte y que pudiera trabajar sin ningún tipo de problema o restricción en León ya que se tenía la intención de utilizar algunos paraderos del SIT así como el carril exclusivo.

Aseguró que las unidades ya se encuentran listas una primera parte de ellas para trabajar, incluso aseguró que ya se tienen resguardadas en los mismos patios del concesionario que en este caso es la empresa de transporte Flecha Amarilla aunque no dio un número de cuántas unidades son.

"Las unidades ya se tienen listas, no todas solo una parte de ellas y no tengo el número de cuántas ya se tienen pero yo he visto unidades que incluso ya están con el concesionario en los patios del mismo concesionario y ya están listas para trabajar", aseguró el diputado local.

En el tema de la competencia que tendrán con los empresarios transportistas con este nuevo servicio dijo que ya se han estado trabajando en diferentes mesas de trabajo y todos ellos se han ido subsanando y llegando a una resolución que al final de cuentas beneficie a todos.

En una primera etapa se tiene contemplado iniciar una ruta desde Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, León, Puerto Interior, Silao y terminando en Guanajuato con diversas paradas entre los municipios e incluyendo el Aeropuerto, Puerto Interior y el Parque Guanajuato Bicentenario.