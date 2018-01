Nuestro Sistema Anticorrupción está amenazado: JASD

Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (JASD), detalló, a través de un mensaje en redes sociales, que el Sistema Estatal Anticorrupción está amenazado, haciendo referencia al amparo promovido el pasado 21 de diciembre por Gabriel Valencia, hermano del diputado Augusto Valencia, con el cual atoró el proceso para elegir al titular de este organismo.

En su mensaje, el mandatario estatal describió parte del proceso por la lucha anticorrupción en el estado, la cual, a decir de Sandoval Díaz, ha sido encabezada por la sociedad civil.

TE RECOMENDAMOS: Estacionamientos del Expiatorio y Unidad Reforma operan gratuitamente

Además enfatizó que el Estado es referente nacional en el Sistema Estatal Anticorrupción, debido a que es la entidad con mayor avance en dicho tema en el país.

El gobernador agregó que “Nuestro Sistema Anticorrupción está amenazado. Su Fiscal no puede entrar en funciones. Un procedimiento jurídico interpuesto por el hermano de un diputado, se lo impide. La razón es que ese hermano quería ser el Fiscal. Y reclama no haber sido electo. En su reclamo deja claro que hicimos lo correcto al no elegirlo. Porque un hombre dispuesto a colapsar una institución por su ego, no puede ser nunca un perfil que haga honor a esta lucha de la sociedad”.

Sandoval Díaz finaliza su mensaje señalando que darán lucha legal para que el estado tenga Fiscal Anticorrupción.

Sobre el Sistema Anticorrupción…



Quienes desde la sociedad civil han dado esta batalla, no me dejarán mentir. Tener un Sistema Anticorrupción como el que tenemos, ha sido una lucha muy ardua.



El motivo de estas líneas es dejar clara mi postura: No vamos a ceder. pic.twitter.com/bF7AwRvhs7 — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 14 de enero de 2018

GPE