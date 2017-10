Coahuila es susceptible a sismos: Protección Civil

Torreón, Coahuila

El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Francisco Martínez Ávalos, explicó que Coahuila se encuentra ubicada en una zona de baja sismicidad, clasificación establecida por el Servicio Sismológico Nacional, lo que significa que no se descarta que se puedan registrar más sismos en la Región o en la entidad.

En menos de un mes se han registrado dos sismos en la Comarca Lagunera que no generaron daños materiales ni humanos.

El pasado domingo fue un temblor alrededor de las 14:23 horas y con una magnitud 4.2. El Sismológico Nacional dio a conocer que el epicentro se localizó a 21 kilómetros al sur de Matamoros y con profundidad de cinco kilómetros, en algunos sectores de Matamoros y de Torreón sí se sintió el movimiento.

"Una vez que el Servicio Meteorológico Nacional informó acerca del temblor a través de sus redes sociales, hicimos contacto con las autoridades municipales de Torreón, Viesca y Matamoros, quienes tras realizar recorridos de supervisión y vigilancia no se reportaron viviendas afectadas o daños físicos. Sólo alguna parte de la población de Torreón manifestó que sí sintió el movimiento”, afirmó.

Explicó que el 20 de septiembre se registró también un sismo a 86 kilómetros al norte del municipio de San Pedro Coahuila, en este caso el personal de Protección Civil de este municipio realizó recorridos, sin que se presentaran daños a viviendas, en esta ocasión ni siquiera hubo alguna sensación.

“Hasta el momento no tenemos reporte alguno que emitiera el Servicio Sismológico Nacional, sobre una posible causa que generara el sismo de este domingo y el de el pasado 20 de septiembre. No tenemos posibilidad de prever algún sismo y por ende no podemos alertarlos”.





