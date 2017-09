NL peligra por sismos debido a fracking, acusa PAN

Monterrey

Nuevo León podría convertirse en tierra sísmica si se permite la práctica del fracking, por lo que es necesario que la sociedad civil luche contra esta práctica, advirtió el diputado local del PAN, Marcelo Treviño Villarreal.

Tras el trágico sismo de categoría 7.1 que sacudió a diversos estados del país, dijo, es necesario reflexionar sobre cómo el impacto al medio ambiente puede propiciar estos escenarios en Nuevo León.

TE RECOMENDAMOS: Proponen frenar edificaciones irregulares con ley

Luego de asistir al taller de Gobernanza Ambiental que se celebró en el Museo de Historia Mexicana, llamó a los ciudadanos y a políticos a no dejar que los intereses económicos se antepongan al bienestar social y a la salud pública.

"Es un día duro para nuestro país revivir lo que vivimos o lo que vivieron exactamente el mismo día (...) No es obra de la casualidad, es una obra de la causalidad que tenemos con el trato a esta tierra, si seguimos tratando a la tierra de la misma manera no vamos a tener resultados distintos.

"El día de hoy no podemos decir que Nuevo León es una tierra sísmica; sin embargo, ya estamos teniendo sismos en Montemorelos, si seguimos privilegiando los intereses políticos, si seguimos privilegiando los intereses económicos sobre los intereses naturales, sobre los intereses medio ambientales y sobre los intereses de salud pública, no vamos a mejorar como sociedad.

Pidió no seguir privilegiando intereses partidistas y económicos que ponen en peligro la salud humana, en referencia al fracking y a las pedreras.

"Si seguimos privilegiando el partido político y económico y los intereses que por abajo de la mesa se dan y el fracking llega a Nuevo León, vamos a tener problemas serios. Ya estamos teniendo sismos en Montemorelos, no podemos como sociedad permitir que intereses políticos que intereses económicos nos ganen a nuestra salud pública y a nuestra calidad de vida" mencionó.

Finalmente Treviño Villarreal indicó que la entidad no está lista para una catástrofe de esta magnitud.

"Nuevo León no está preparado para eso, si no mejoramos nuestro marco jurídico, si no mejoramos nuestra propia ley, vamos a terminar con una catástrofe como ésta" concluyó.