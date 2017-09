"Ya valió madre, pensé que la gasolinera iba a explotar"

Torreón, Coahuila

El fotógrafo Santiago Chaparro se encontraba en una gasolinera ubicada en la zona de la Roma en la Ciudad de México.

Acompañado por su madre y su cuñado, vieron como con la fuerza del temblor, el combustible comenzó a salir de las bombas expendedoras, el suelo se les movía, el techo de la gasolinera a punto de caer y cristales de edificios cercanos comenzaron a caer.

"Pensé que todo explotaría, sólo alcancé a abrazar a mi madre y a mi cuñado hasta que todo se fue calmando".

A las 11:00 de la mañana había participado junto a su familia en el simulacro del edificio en que se encontraban en ese momento en la colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc.



"Está temblando", fue el comentario en que coincidieron. Ayudó a su madre a bajar del carro, la sacó, comenzó a ver cómo los edificios comenzaban a colapsar y vio salir la gasolina de las bombas expendedoras, el polvo se levantaba al caer los restos de los edificios cercanos al Monumento a la Madre, localizado por el rumbo del Paseo de la Reforma.



"Estuvo bien cabrón, pensé que esta madre ya va explotar, corrí con mi madre y nos abrazamos entre los tres, hasta que finalmente pasó el temblor. La verdad sí fue un momento muy difícil".



"Toda la gente estaba bien estresada, lloraba, iba corriendo por en medio de la avenida, al pasar el temblor nos subimos al carro, tomamos algunas rutas hacia Insurgentes, pero la gente iba caminando por en medio, no dejaban avanzar, no habia señal de celular y no pudimos avanzar, todo era un estacionamiento, ya que los carros se pararon".



Chaparro pensó que ya no podría contarla, pensaba en sus hijas, su familia, que afortunadamente se encontraban bien.

De esto se enteró una vez que la señal de celular e internet se reactivaron. Fueron cuatro largas hora de trayecto de regreso a casa de su madre en Tlalnepantla, donde normalmente se llevan 45 minutos.

dcr