"Estar preparado para este tipo de cosas es muy difícil"

Con doce años de radicar en la Ciudad de México, el actor lagunero Héctor Kotsifakis vivió con su pareja la experiencia de su primer terremoto.

Asegura que si bien en su casa se ubica en una zona donde los temblores no se sienten en toda su magnitud, por estar en la zona del Desierto de los Leones, el del pasado 19 de septiembre fue lo suficientemente impactante para hacerle suponer que en otros puntos, la situación sí habría sido catastrófica.

Señaló que estas tragedias son cada vez más devastadoras de lo que se puede imaginar y pasan cosas en las que no se piensa.



"Vivo acá desde el 96 y estaba en mi casa gracias a Dios, ya que vivo en la montaña camino al Desierto de los Leones y acá no hubo daños y no se siente tan rudo ya que vivo en una casa que no tiene planta alta", recordó.

Por el temblor, Héctor logró salir al jardín junto con su pareja que está usando muletas, pues ella se rompió el tendón de Aquiles hace un par de meses y está en plena recuperación, se llevaron a sus perras Lola y Lu, lejos de los árboles grandes y donde estuvieran a salvo hasta ya no sentir el movimiento de la tierra.

"Muchas veces hubo sismos de 6 a 5 grados pues en ocasiones no los sentí acá en la montaña, lo que pensé fue que por la fuerza que se sintió acá habría más daños en la parte baja de la ciudad”.

¿Se pensaría que viviendo ya muchos años alla y habiendo experimentado fenómenos similares, se está ya acostumbrado o incluso preparado para ello?

"La verdad es que para ese tipo de cosas uno por más que quiera prevenirlas, estar preparados es muy difícil”.

El actor lagunero señaló que estas tragedias son cada vez más devastadoras de lo que se puede imaginar y pasan cosas en las que no se piensa, como las fugas de gas o que al querer ayudar, es mejor no utilizar las redes de comunicación o las vías de transporte para que las usen los departamentos especializados en este tipo de eventos.

Recordó cuando en Torreón vivió una experiencia similar, cuando colapsó un edificio y estuvo ayudando unos amigos en la avenida Juárez.

"Yo hace muchos años sobre la Juárez era una construcción donde falleció el dueño de las panificadoras La Esperanza y fue la primera vez que entendí que aveces hay que pensar que se puede ayudar sin estorbar, así que además de ir sacando piedras y escombros, mejor se fueron a comprar gasolina para la planta de luz y eso sí que ayudó".

