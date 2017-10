Simulan cadáver para quejarse por recolección de basura

Guadalajara

Como un acto de protesta ante un mal servicio de recolección de basura, vecinos del fraccionamiento Valle de los Encinos en Tlajomulco, decidieron llamar la atención de las autoridades de una manera peculiar, haciéndoles creer que sobre la banqueta se encontraba un cadáver envuelto en bolsas de plástico y con un letrero, no obstante, se trataba de basura y una pancarta que contenía la queja vecinal.

Alrededor de las 11:00 horas de este martes, la policía municipal recibió reporte de un posible cuerpo en el fraccionamiento ya mencionado, por lo que elementos de seguridad pública se trasladaron al lugar para corroborar la situación.

La unidad se trasladó a los cruces de las calles Valle del Manzano y Circuito Valle del Nogal, donde a un costado de un registro de la Comisión Federal de Electricidad, se apreciaba un bulto envuelto en bolsas negras, ajustado con cuerda y con un letrero en la parte frontal, además, el bulto semejaba una figura humana.

TE RECOMENDAMOS: Abarata Guadalajara terrenos en El Deán

Sin embargo, al acercarse al bulto y leer la cartulina, los uniformados se percataron de que no se trataba de una persona muerta, sino de basura envuelta de tal forma que pudiera parecer un cadáver y así llamar la atención de las autoridades, y se trataba en realidad, de una particular manera de manifestarse por parte de los vecinos, que en la cartulina explicaron: “esto pasa porque no pasa el camión” de la basura.

Al constatar que no se trataba de un cuerpo, la policía municipal se retiró del lugar pero se llevó el bulto para evitar que otros vecinos lo vieran y pudiera generar incertidumbre al pensar que en realidad se tratara de un crimen, por su parte, sobre la calle Circuito Valle del Nogal, algunos habitantes manifestaron que el paso del camión recolector no es regular y en ocasiones puede tardar varios días en pasar, por lo que se acumula la basura en la vía pública debido a que la gente, sigue sacándola a la calle en espera de que sea recogida por el servicio que brinda el municipio a través de la empresa Caabsa.

SRN