Cambio de sistema en Simas retrasa pago a empleados

Torreón, Coahuila

Un total de 210 trabajadores de confianza del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Torreón, realizaron un paro laboral de dos horas, luego del retraso en el pago de su quincena.

Rosario Jiménez, responsable del Área Jurídica dio a conocer que se trató de una falla técnica a las 17:00 horas, por lo que no se pudo enviar la nómina al banco.



El personal que presta sus servicios en el call center, cortes y reconexiones además de mecánicos fueron algunos de los que se manifestaron y suspendieron labores.



"Nosotros a las 17:00 horas tuvimos una falla técnica por ello no pudimos enviar la nómina al banco, ya que cierra el sistema de transferencias a las 17:30 horas ya no alcanzamos. No hay ningún problema se comenzó ya a reflejar el pago hoy. Se desconectó y de aquí a que se volvió a configurar", aseguró.

Es el gerente general de Simas, Juan José Gómez, se entrevistó con los trabajadores a quienes les ofreció una disculpa por el inconvemiente, ya que cambiaron un sistema de pago para detectar a personas que no acuden a trabajar y sólo a cobrar.

dcr