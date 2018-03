Gerente de Simas 'culpa' a cortadores por bajos ingresos

Torreón, Coahuila

El Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (Simas), Juan José Gómez, reconoció que en el primer mes del año, se registró una disminución en las utilidades con relación a 2017, uno de los motivos principales que han identificado es que los cortadores no se encuentran realizando su trabajo por lo que analizan su permanencia en los cargos.

Explicó que se registraron 14 millones de pesos de utilidad en enero, contra 17 millones de pesos que se tuvo en el mismo periodo pero en 2017, sin contar con los programas federales.

"Nosotros en enero tuvimos además el ingreso de 5 millones de pesos derivado del Programa de Devolución de Derechos (Prodder), mientras que el año anterior se recibieron 17 millones de pesos por este concepto es decir, 12 millones de pesos menos también. Se trata ya en la realidad de 2 millones de pesos menos, tampoco es que sea tanto", afirmó.

Explicó que el ingreso neto fueron 54 millones 380 mil en enero de 2018, mientras que en 2017 fueron solo 2 millones de pesos más y prácticamente todo es por concepto de facturación.

Dijo que hasta el momento, la disminución del ingreso es atribuible a que quizá los cortadores, no se encuentran realizando el trabajo.

"Nos hemos encontrado con el hecho de que los cortadores no cortan y a ellos hemos requerido realizar el trabajo. No tenemos la certeza pero se ponen de acuerdo con el usuario, son muchos los que existen en el padrón, cerca de 190 mil. Si no cortamos lo que se debe representa esto menos ingresos por lo que analizan que pueden llegar hasta el despido de aquellos a quienes se les compruebe q no realizan su labor", afirmó.

En lo que se refiere a los despidos dijo que cada coordinador de área se encuentra analizando a cada uno de los puestos, con el objetivo de determinae si se despide personal o solo se suple por otra persona.

dcr