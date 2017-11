Simas invita a alcalde electo a las sesiones informativas

Torreón, Coahuila

Rumbo al inicio del proceso entrega - recepción, el Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, votó a favor de invitar al alcalde electo Jorge Zermeño Infante, para que participe en las sesiones que se desarrollan con el objetivo de que exista claridad en la información.

Sobre el tema, Xavier Herrera Arroyo, gerente general de Simas, dio a conocer que Jorge Zermeño y el alcalde en funciones, Jorge Morán Delgado, sostuvieron una reunión para definir detalles del proceso y definieron que sería esta semana cuando inicien los acercamientos con algunas direcciones entre ellas Simas.

“Todavía no me dan calendario pero ya estará en la mesa alguna fecha para cumplirla. Nosotros estamos abiertos totalmente a que las autoridades entrantes conozcan lo que requieran del Organismo Operador. Nosotros hasta el momento no hemos recibido algún oficio. Para qué salir a hacer señalamientos si nosotros podremos contestar todas las inquietudes”, dijo Herrera Arroyo.

Aseguró que se trata de que participen de viva voz de las reuniones de Consejo del Simas y de sus informes, esto para que todas las dudas que se tengan se contesten inmediatamente y no hacer señalamientos por ausencia de información.

Por su parte, Víctor Navarro, presidente del Consejo Directivo, dio a conocer que durante la sesión del pasado martes, se votó a favor de invitar al alcalde electo a las sesiones pero también para decirle que las puertas están abiertas.

dcr