Denuncian diferencia en criterios de finiquitos en Simas

Torreón, Coahuila

En algunos casos, los despidos laborales que realizan en Simas Torreón, no derivan en liquidación laboral, en otros sí.

Entre los que sí, se encuentra el caso de Claudia Antonia Almeda Torres, actual Directora de Egresos del Ayuntamiento de Torreón y quien se desempeñaba en Simas como coordinadora de Contabilidad, recibió 150 mil pesos por concepto de pago por finiquito y luego se incorporó en la misma administración pero como Directora de Egresos.

En contraparte, casos como el de Alma con 9 años de trabajo, le dijeron que el Código Municipal marca que los trabajadores de confianza no reciben pago por este concepto o también el caso de Yessica quien embarazada fue dada de baja con cuatro años de labor.

En el caso de Almeda Torres, se desempeñaba como coordinadora de contabilidad desde la pasada administración y percibía un sueldo de 18 mil 459 pesos según el reporte de la versión pública de su declaración patrimonial, recibió un cheque por un monto que ascendía a los 150 mil pesos por concepto de finiquito a través del cheque 0003213 expedido por Simas y del que Milenio cuenta con una copia.

Se le dio el pasado 21 de febrero y el Gerente, Juan José Gómez dijo que fue por la relación contractual entre Simas y ella concluyó.

“Con nosotros ella ya no tiene antigüedad ni nada. Para la empresa Simas le convino por que llegó una persona nueva con nueva antiguedad. No veo que hubiera algo que señalar, si vuelve a entrar sería como nuevo ingreso. Ella no demandó fue solo un arreglo entre ambas partes”.

En contraparte, Alma con 9 años de antiguedad en el Simas como personal también de confianza, fue dada de baja y no le entregaron finiquito.

El argumento que le dio el titular de Recursos Humanos fue precisamente que en base al Código Municipal, no le corresponde nada al personal de confianza sólo le entregarían la baja ante Pensiones, para que le den lo que tienen en cuotas.

dcr