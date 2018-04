Semarnat responsable de obras en la Sierra del Sarnoso

Lerdo, Durango

El titular de Medio Ambiente y Ecología de Lerdo, Abel Ramos Martínez, señaló que la construcción del gasoducto en la sierra del Sarnoso es competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Creo que la mayoría de la gente sabe que es un proyecto que viene no de esta administración, sino de otras anteriores, no es un proyecto que autorice el ayuntamiento, el cual aún no concluye”, enfatizó.

Aunque destacó que las obras de introducción del gasoducto tiene el aval de los tres órdenes de gobierno en base al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial, es el gobierno federal a través de la Semarnat quien se encarga de vigilar la obra y notificar al municipio en cuanto haya irregularidades.

Destacó al inició del proyecto tanto el Gobieno estatal como municipal analizaron el Programa de Ordenamiento Ecológico, para indicar la directriz por donde debería pasar el gasoducto.



Mencionó que la aprobación se otorgó en base al cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial, que representa el instrumento jurídico para que las empresas que tienen proyectos de esa naturaleza no afecten las zonas que están catalogadas como importantes en materia ecológica, como es en este caso la sierra del Sarnoso.

La administración pasada presentó que dentro de la planeación la empresa iba a afectar una parte así que redireccionó el proyecto en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), para no lastimar ningún ecosistema, sin embargo hasta el momento en esta administración no ha habido ningún señalamiento.

"De alguna manera afectará una parte prohibida, nosotros hacemos una sugerencia en base al ordenamiento ecológico y la empresa redirecciona el proyecto pro donde debe ir”, expresó.

Por su parte Jorge Vargas, director general de la Fundación Lerdo Histórico, quienes denunciaron la situación en la Sierra del Sarnoso, destacó que conocen que la Semarnat, el Estado y el Municipio, firmaron un convenio que establece las bases para la instrumentación del proceso en referencia al Programa de Ordenamiento Ecológico.

En este documento se estableció que el Municipio está obligado a promover y vigilar las concesiones, permisos, resoluciones, licencias autorizaciones, actividades ambientales y dictámenes.

Por lo cual destacó que el municipio es el responsable de la obra de introducción del gasoducto en la sierra del Sarnoso pues además de omitir sus obligaciones para la conservación del área, no respetó el uso de suelo al emitir la autorización de la obra que se hizo el año pasado.