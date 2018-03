Márquez abre último informe con tema de seguridad

León, Gto.

El gobernador Miguel Márquez Márquez rindió su sexto y último informe de gobierno, en el que el principal y primer tema que abordó fue la seguridad, el cual extendió por cerca de 45 minuto en su discurso.



Abortó también temas como a atracción de inversiones, consolidación de parques industriales, crecimiento económico, en turismo, en cobertura en educación, superior, reforzamiento de cuerpos policiacos, construcción de infraestructura en materia de salud, carretera y vial fueron parte de lo informado.



El protocolo del informe se llevó a cabo en el Teatro Bicentenario de León, al medio día, contó con la presencia de destacados panistas, entre ellos, el ex presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya, el actual presidente nacional de Acción Nacional, Damian Zepeda Vidales, y Diego Fernández de Cevallos, entre muchos otros.



El mandatario estatal comenzó su informe con el tema de Seguridad, el más sentido para la sociedad, y contra el cual dijo se ha avanzado con determinación y firmeza para enfrentar los nuevos retos en este rubro.



Apuntó que la primera acción fue la creación del Grupo de coordinación Guanajuato que tiene como ejes la prevención, el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, la procuración de justicia, y los operativos conjuntos entre los tres niveles de gobierno.



Enfatizó el incremento de policías estatales totalmente certificados en exámenes de control y confianza.



Al inicio de la administración Guanajuato contaba con mil 200 policías estatales y al cierre se tienen 3 mil 600, que representa el 167% de incremento en las filas, precisó el mandatario.



Destacó las detenciones de 902 personas vinculadas al robo de combustible pero lamentó que sólo el 5% por deficiencias legales el sistema jurídico



Aseguró que la voluntad y el esfuerzo del Gobierno estatal en Seguridad Pública no ha cesado así como tampoco el apoyo a los municipios en equipo, capacitación y vehículos para los cuerpos policiacos.



Con estas cifras el mandatario abrió su discurso pero también reconoció que Guanajuato no está exento de la inseguridad que vive el país, y aunque los homicidios se han disparado (de 771 en 2012 a mil 084 en 2017), la entidad no rebasa la media nacional.



Apuntó que se sigue combatiendo en coordinación con los municipios y las fuerzas federales como es la brigada militar de mil 500 elementos castrenses que llegó a Guanajuato este año para reforzar la seguridad estatal, estos entre otros tema abordados por Márquez Márquez en su mensaje.