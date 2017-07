SET sin dinero para enviar libros de texto a Tampico

Tampico

La Secretaría de Educación de Tamaulipas no tiene recursos económicos, a tal grado de carecer de la posibilidad de costear los gastos de transportación de libros de texto a las 21 supervisiones escolares de Tampico desde Ciudad Victoria.

"A todos los jefes de sector les están pidiendo que vayan por el material, pero no, no se puede", declaró Emma Desilos Segura, supervisora de la zona escolar 20 en el puerto, con lo cual se confirman los problemas económicos de la Secretaría de Educación.

Explicó que "como ahorita no hay dinero y los libros de texto y materiales están en Ciudad Victoria, me están pidiendo que yo vaya por ellos, pero para eso tengo que rentar un camión, pero no tengo dinero, ahorita no hay dinero para nada".

Indicó que siempre les mandaban el material a las bodegas de la zona sur que posteriormente eran distribuidos en los 36 planteles que conforman la Supervisión; sin embargo, ahora "no voy porque necesitamos un camión y dónde lo voy a sacar".

Los recortes a nivel federal han impactado a las dependencias del gobierno del Estado, lo cual se refleja en este inicio de sexenio en Tamaulipas, que por primera ocasión está en el poder el Partido Acción Nacional.

"No hay dinero en la SET, al menos para apoyar a las escuelas como queremos no hay, están viendo para el próximo año qué pueden hacer", puntualizó Desilos Segura, en entrevista en la primaria 5 de Febrero, de la colonia Echeverría.

En este año no ha habido recursos extras en los planteles educativos que luego venían de la federación o del gobierno del Estado, mismos que se aplicaban en las necesidades más apremiantes.

"Ahorita nos han dado más que los programas institucionales que hay como el de escuela segura o escuelas de tiempo completo, que le brinda para la alimentación y nada más, porque no ha habido nada de aumento para nada", apuntó.

Una de las estrategias que las escuelas tienen para hacerse de fondos extras son las cuotas escolares, mismas que las autoridades educativas dicen que no son una petición de los directores, sino un acuerdo entre los mismos padres de familia.

"Los directores no obligan a los padres a que den una cuota en ninguna escuela, son las propias asociaciones de padres de familia los que se ponen de acuerdo para apoyar a los planteles", explicó la funcionaria.

Este miércoles la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra arrancó la construcción de un comedor en dicha escuela ubicada en la colonia Echeverría, el cual se lleva a cabo con recursos del programa FAIS 2017.

Dicha infraestructura es la segunda que se inicia en esta semana y la segunda de una serie de nueve que van a construir en igual número de planteles, de acuerdo a las peticiones que han hecho los padres de familia, maestros y directores.





