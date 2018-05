Uno de cada 6 niños, sin acceso a servicios de salud

Guadalajara

En Jalisco uno de cada seis niños, niñas y adolescentes no tiene acceso efectivo a los servicios de salud. Este es uno de los indicadores sobre la situación de los menores de edad que destacó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) en su informe anual.

Juliana Riascos Valencia, representante de la Redim y quien expuso el panorama en torno a la infancia en la entidad, señaló que la cifra citada de quienes "no tienen acceso a servicios de salud" incluye a menores de cero a 17 años, y la mayor proporción se encuentra en el grupo de 15 a 17 años, de ahí que –advirtió- se presuma una relación con el embarazo en adolescentes, una cifra de 9 mil 330 nacimientos de madres menores de edad que se mantuvo el año pasado, pero no decreció. "Al no tener acceso a servicios de salud, tampoco lo tienen a métodos de anticoncepción y otros", dijo.

En contraste, reconoció que la mortalidad infantil se redujo dos puntos en 2016.

La activista resaltó que Jalisco es uno de los estados con la más alta cifra de menores de edad viviendo en su territorio: 2.6 millones de niñas, niños y adolescentes que forman más de la tercera parte de la población (32.6%) en el país; y afronta diversos retos y desafíos para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de este grupo. El acceso a la salud es sólo uno de ellos.

Riascos expuso que pese a su nivel de desarrollo económico y a tener una de las tasas menores de desempleo, en Jalisco cuatro de cada diez niños viven en condiciones de pobreza, las cuales restringen el goce de derechos de la niñez en más de un aspecto. "En uno de cada seis hogares hubo alimentos poco variados o se abstuvieron de tomar alguna comida, y en uno de cada ocho hogares no se tuvo alguna de las comidas que los niños necesitan para desarrollarse", citó, tras añadir que 16.8% viven en "serias condiciones de pobreza".

El Informe La Infancia Cuenta 2017 se basa en indicadores oficiales e incluye los más recientes disponibles. Se señala que trabaja uno de cada diez adolescentes de 15 a 17 años; mientras que uno de cada cuatro que laboran, lo hacen por más de 36 horas a la semana; algunos desempeñando trabajos de alto riesgo, especialmente en ladrilleras y campos agrícolas.

En cuanto a educación el grupo de 0 a 17 años, Jalisco ocupa el lugar número siete del país por inasistencia escolar; con el mayor porcentaje en el nivel preescolar, con cuatro de cada diez niñas y niños; y en el nivel medio superior con tres de cada de diez adolescentes que no van a la preparatoria, con una proporción de 31.7 varones y de 27.9 mujeres.

SRN