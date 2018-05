Abordará la protección de proyectos culturales

Monterrey

Tener registro de la propiedad intelectual de su proyecto ayuda a dar seguridad a un emprendedor cultural, el cual es un paso básico si desea integrarse en la llamada economía creativa.

El gestor y promotor cultural Sergio Gómez-Tagle está en la ciudad para impartir dos cursos enfocados a la creación de empresas culturales, los cuales se realizan en el auditorio del Cedart Alfonso Reyes, de la colonia Obispado.

Sin embargo, el registro de una idea creativa ante instancias como el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) no es una práctica frecuente entre los emprendedores culturales.

“Al no tener la propiedad, surge la duda de que si hablo me pueden plagiar la idea, y si no hablo pues no pasa nada con mi proyecto”, explica Sergio Gómez-Tagle en entrevista.

Durante este fin de semana se impartió el curso Derechos de autor + Constitución de empresas culturales, mientras que mañana impartirá Patrocinios para proyectos artísticos y culturales en Monterrey, a realizarse del 14 al 18 de mayo.

Gómez-Tagle resaltó la importancia de que los creadores culturales registren sus obras, con lo que tendrán certeza de una explotación comercial adecuada de sus productos.

“La economía de la información está cambiando el mundo, pero hay un gran desconocimiento por las instituciones en cuanto a la formación de los jóvenes y por lo mismo circulan sus ideas sin una protección legal”, señala.

Los interesados en inscribirse al curso de este lunes pueden solicitar informes al correo electrónico expertise.cultura@gmail.com.