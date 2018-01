Deben reforzar estrategias de seguridad en el estado

León, Gto.

El dirigente del Partido Verde, Sergio Contreras lamentó los hechos violentos que se han registrado en el estado en los últimos días, por lo que dijo que Gobierno del Estado más allá de su discurso que refiere que ya se ha hecho lo que se tenía que hacer debe reforzar las estrategias.

“Debería directamente el Gobierno del Estado darnos una respuesta, no podemos tener demasiadas ideas, yo creo que aquí las respuestas son las que no tenemos de Gobierno del Estado solamente en decir ya hicimos todo lo que teníamos pero qué hicieron, escudo no funcionó, creo que lo único que logró escudo es que cuando hay un accidente en carretera llegan un poquito más rápido por las cámaras pero los índices creo que habrá que preguntarle al Gobernador Miguel Márquez”, dijo el dirigente del Partido Verde.

Por otro lado, el regidor panista Federico Zermeño hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse en calma y no caer en pánico, y destacó que se deben buscar mecanismos para que la ciudadanía sea más participativa.

“En este momento la sociedad junto con la sociedad, no estamos construyendo la ciudad, estamos construyendo una serie de individuos cada vez más aislados con un temor permanente a salir que se da en las redes sociales y ya todos los instructivos que se mandan en las redes sociales, yo propongo a la administración, todas las áreas tienen que ver con la sociedad, tienen que dar información a los colonos de cómo organizarse mejor para que la administración dé un mejor servicio”, refirió.

En tanto, los regidores del PRI, Norma López y Salvador Ramírez Argote solicitaron al pleno del Ayuntamiento un minuto de silencio por su compañero de partido y que era regidor en Celaya, abatido el pasado miércoles.