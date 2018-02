Sergio Álvare, con una nueva oportunidad de vida

Tampico

Lleno de Fe, esperanza y ganas por salir adelante, el entrenador de la Escuela de Futbol Rayados de Altamira, Sergio Álvarez Tijerina llegó a su hogar tras permanecer varias semanas hospitalizado luego de los lamentables hechos ocurridos en El Salto, Jalisco, donde el equipo de futbol sufriera un accidente con el tren.

Checo, recibió de muy buen humor a los representantes de los medios de comunicación y habló sobre las ganas que tiene por salir adelante en la vida, pero también agradeció a todas las personas que estuvieron al pendiente de sus alumnos y de su persona durante los días de recuperación.

“Yo la verdad no sabía ni qué, ya hasta después lo que hice fue pedir un celular y ahí me di cuenta de todo. Mucha gente me dijo que era para que no estuviera aquí, mucha gente me dijo cómo fue que sobreviví; la verdad está muy difícil pero hay que echarle ganas”.

Se dio tiempo para bromear y dijo que “lo que tengo que hacer es echare ganas, no hay de otra; como me quedó mi cara marcada, ahora dicen que soy el chuchy, jajaja”.

Sabe que hay cosas por delante y una lucha que deberá ser incansable. “Aunque ya no tengo mi pierna ni mi mano, sé que tengo que salir adelante porque primero están mis hijos, por mi familia y el trabajo, tengo qué regresar a mi primaria, tengo qué regresar a mi escuela de futbol. Yo estoy súper agradecido con toda la gente que me ha estado apoyando, principalmente con el profe Miguel Mendoza por todo lo que ha hecho. Estoy súper contento por esta nueva oportunidad de vida, porque es una nueva oportunidad de vida y le doy gracias a Dios, y a seguir adelante, no hay de otra, pasito a pasito verdad y esto que tengo aquí, tiene solución, a la mejor no al cien por ciento pero tengo que salir adelante porque primero están mis hijos”.

Con tristeza en su rostro, lamentó el sensible fallecimiento de su jugador Abraham Camacho. “Yo me puse muy mal porque falleció uno de mis niños, la verdad me puse muy mal, me agarró una crisis en el hospital y tuvieron qué calmarme, gracias a Dios ya estoy en casa”.

A Sergio Tijerina, no solo lo quieren en su escuela de futbol, también en la primaria en donde además de ser maestro de educación física, ha tenido la oportunidad de apoyar a muchos niños que nunca habían tenido la oportunidad de hacer deporte y menos de integrar una escuela de futbol.

Hubo una persona que me preguntó si ya iba a dejar la escuela y eso me molestó, pero no se lo expresé, le dije que iba a seguir en la escuela, en la primaria; tengo que ir, a la mejor con una pierna y sin mi brazo porque yo sé que al rato, no sé, viene la prótesis de mi pierna y mi mano y así voy a ir porque me gusta; tengo quince años trabajando como maestro y voy a seguir hasta que Dios quiera, soy una de las personas que me gusta ayudar a los niños y voy a seguir becando a niños, a aquellos que económicamente no tienen recursos porque hay niños que vienen de los ejidos, del Barranco, de Loma Real, de Cuauhtémoc. De la primaria en la que estoy, ya me llevé a varios a Rayados y están jugando conmigo completamente becados”.

Sergio tiene ganas de salir adelante, de seguir viendo por los niños, sobre todo por aquellos que la vida les ha negado una oportunidad de ver la felicidad a través de un balón. Sergio seguirá arrancando sonrisas espontaneas en aquellos chiquillos que le ven como su más fuerte ejemplo de vida, de superación, pero sobre todo como un ángel que Dios quiso que se quedara en la tierra.

JACM