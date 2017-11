Jalisco se seca: 25% menos lluvia en 2017

Guadalajara

Los datos públicos disponibles de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirman la percepción de los habitantes de la mayor parte de las regiones de Jalisco, respecto a la lluvia del ciclo 2016-2017: sin considerar las dos regiones de la costa, la entidad tuvo en promedio 25 por ciento menos agua precipitada en comparación a su promedio histórico.



En cifras duras (ver recuadro), esto significa que si el estado tiene un promedio histórico de precipitaciones de 825 milímetros, en el año en marcha sólo han caído 704 mm, 15 por ciento abajo, pero el dato es considerablemente alterado por la abundancia de lluvias que hubo sobre la línea del litoral, esto es, las regiones administrativas con cabecera en Puerto Vallarta, al norte, y Autlán, al sur, donde ha caído un promedio de agua muy superior al doble estatal: mil milímetros más, similar al de algunos estados de las cuencas del Golfo de México.



Si se elimina esos datos que pueden considerarse una distorsión estadística, dado que son condiciones atípicas en relación al resto del territorio, el promedio de lluvias se desploma a 561 mm, 25 por ciento por abajo del promedio histórico, lo que significa que la entidad se ha secado para alcanzar promedios de estados como Aguascalientes o Zacatecas, ubicados en el altiplano seco del norte.

El Monitor de Sequía de México, una comisión de observación, análisis y fundamentación de políticas públicas para hacer frente a los riesgos de desastre ocasionados por la escasez de agua, apenas el 15 de octubre pasado, actualizó los datos de municipios de cada entidad federativa inmersos en dinámicas de sequía o "anormalmente secos". En el caso de Jalisco, los mapas señalan un amplio segmento de la región norte, entre San Martín de Bolaños y Mezquitic, así como la parte oriental de las sierras que rodean a Chapala, como las dos zonas más expuestas al fenómeno, para ascender a 13 por ciento del territorio del estado, esto es, unos 9 mil kilómetros cuadrados, equivalente al doble de la superficie del estado de Tlaxcala.



Son 28 municipios "anormalmente secos" a las condiciones prevalecientes en el mes de octubre, dos más con sequía moderada, y tres en sequía severa. Otro dato revelador es que de 106 municipios del país "que presentan mayor vulnerabilidad y mayor probabilidad de ocurrencia de sequía", los lugares 10 y 11 de ese listado los ocupan los municipios de Mazamitla y Valle de Juárez; mientras a partir del número 68 se desgranan los siguientes nombres: Bolaños, Concepción de Buenos Aires, Guadalajara, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, Quitupan, Gómez Farías, Tamazula de Gordiano, Tlajomulco y Zapopan. Más de 10 por ciento de la lista completa es de Jalisco (consultar en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/115762/Vul_alta_muyalta_pro-01042016.pdf).



Ni Guadalajara ni Zapopan deben sorprender. El área conurbada de Guadalajara ha recibido en promedio 659 milímetros cuando el promedio histórico ronda 970 mm, según lo que revela el boletín hidrometeorológico del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, en su emisión del pasado 1 de noviembre.



Si se resume la estadística anexa, en relación con los promedios históricos, llovió 4 por ciento menos en la zona Norte, 12 por ciento menos en Los Altos Norte, 20 por ciento menos en Los Altos Sur, 33 por ciento menos en la Ciénega de Chapala, 26 por ciento menos en Sierra de Amula, 21 por ciento menos en Sierra Occidental, 33 por ciento menos en región Valles, 60 por ciento menos en la región Centro-rural, y 31 por ciento menos en el área conurbada de Guadalajara. La Conagua no ofrece datos de la región Sureste, pese a que es una de las más golpeadas por la sequía.



Sólo se registra superávit en tres regiones: 26 por ciento más lluvia en la Costa Sur, 16 por ciento más en la Costa Norte y 6 por ciento más en la región Sur.



Los siguientes meses, se prevé la prevalencia del fenómeno debilitado de La Niña. "Recientemente, las temperaturas de la superficie del mar en la parte oriental del Pacífico tropical se han enfriado más de lo normal y se están acercando a unos niveles correspondientes a La Niña, mientras que la mayoría de los indicadores atmosféricos han mantenido unos valores neutros, típicos de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS). Según los modelos climáticos considerados, puede que en el último trimestre de 2017 se den unas condiciones típicas de un episodio débil de La Niña a lo largo de la parte central a oriental del Pacífico tropical, pero que, tras debilitarse, se conviertan en unas condiciones neutras del ENOS en el primer trimestre de 2018", informaba el pasado 5 de octubre la Organización Meteorológica Mundial (sitio web http://www.wmo.int/pages/index_es.html).



Esto en Jalisco coincide con la llegada de los meses más secos del año.

Chapala



El lago de Chapala habría alcanzado su mayor nivel del año el pasado 16 de octubre, con la cota 95.51, en 5,309 millones de metros cúbicos, y en apenas 17 días perdió 109 millones de m3, lo que refleja la alta evaporación que prevalece por las altas temperaturas, no obstante que la región se encuentra a la mitad del otoño. Respecto a su cota mínima, que fue de 94.08 metros, la recuperación fue de un metro con 43 centímetros.



Si se compara con las cotas máximas de los últimos años, en 2017 el mayor embalse de agua dulce del país ha alcanzado su mejor nivel desde 2012. El área metropolitana de Guadalajara le extrae cada año alrededor de 190 millones de m3, mientras las pérdidas por evaporación van de 900 a 1,500 millones de m3. Si las temperaturas altas van a prevalecer los meses siguientes, habrá que esperar que eso se traduzca en una alta pérdida de agua.





La sequía, una preocupación constante

Hay tres tipos de sequía: "la meteorológica, la agrícola y la hidrológica; la primera es simple y sencillamente cuando el régimen de lluvias cambia al retrasarse el inicio del temporal o ante la ausencia de precipitaciones pluviales respecto al índice anual, en México estos fenómenos se considera que ocurren en promedio cada 20 años, según las series históricas", explica el investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UdeG, Salvador Mena Munguía.



"El segundo tipo de sequía esto es la agrícola es cuando no existe humedad suficiente en el terreno para un cultivo determinado en un momento particular de tiempo de su ciclo de vida, esto comprende no solo el retraso del inicio del temporal como está ocurriendo en este año, sino la posibilidad de que el temporal sea errático, esto es que se detenga en etapas críticas del desarrollo del cultivo como en la etapa del llenado de grano", añade.



"Y el tercer tipo de sequía o sea la hidrológica que es cuando por la falta de lluvias durante uno o más años el nivel de los ríos, lagos y demás embalses superficiales y subterráneos comienza a bajar paulatinamente, incluso pudiendo llegar hasta agotarse por completo, desde luego esta es la más grave y realmente provocaría una crisis en términos productivos, económicos y sociales [...] si nos remitimos tan solo a una posible sequía agrícola no deja de ser preocupante pues la actividad agropecuaria de Jalisco que se centra en buena medida en la producción de grano y forraje y que contribuye con alrededor del 8 por ciento del PIB estatal según datos del Delegado de Sagarpa [Secretar´pia de Agricultura] en Jalisco, Javier Guízar Macías, por lo que afectaría la economía jalisciense de manera significativa", dado que Jalisco es "el Gigante Agropecuario". El análisis completo en http://agronomosudg.com/2017/10/11/cuales-los-riesgos-ante-la-posibilidad-una-sequia-jalisco/.





Jalisco, las lluvias erráticas de 2017



Región Norte



Bocas, 440 milímetros

Bolaños, 441 mm

Colotlán, 751 mm

Tenasco, 690 mm

Promedio 2017, 580 mm



Promedio histórico 602 mm



4% menos lluvia



Los Altos Norte



Ajojucar, 573 mm

El Cuarenta, 578 mm

La Sauceda, 421 mm

Lagos de Moreno, 428 mm

Lagos de Moreno (Obs.), 528 mm

Teocaltiche 596 mm



Promedio 2017: 520 mm

Promedio histórico: 590 mm



12% menos lluvia



Los Altos Sur



La Cuña, 715 mm

San Gaspar de los Reyes, 500 mm



Promedio 2017: 607.5 mm

Promedio histórico: 751 mm



20% menos lluvia



Región Ciénega de Chapala



Atequiza, 888 mm

Cuitzeo, 466 mm

Chapala, 761 mm

El Fuerte, 458 mm

Huascato, 872 mm

Jamay, 555 mm

Yurécuaro, 663 mm



Promedio 2017: 666 mm

Promedio histórico: 997 mm



33% menos lluvia



Región Sureste



Valle de Juárez, no reporta registro



Región Sur

Ciudad Guzmán, 695 mm



Promedio histórico: 653 mm



6% más lluvia



Región Sierra de Amula



Basilio Vadillo, 497 mm

Tacotán, 655 mm



Promedio 2017: 576 mm

Promedio histórico: 770 mm



26% menos lluvia



Región Costa Sur:

Cihuatlán, 1,248 mm



Promedio histórico: 961 mm



26% más lluvia



Región Costa Norte



Cajón de Peñas, 1,465 mm

El Cuale, 1,993 mm



Promedio 2017: 1,729 mm

Promedio histórico: 1,494 mm



16% más lluvia



Región Sierra Occidental

Corrinchis, 908 mm



Promedio histórico: 1,193 mm



21% menos lluvia





Región Valles



Ameca, 521 mm

La Vega, 717 mm

Santa Rosa, 555 mm



Promedio 2017: 598 mm

Promedio histórico: 902 mm



33% menos lluvia



Región Centro:

Acatlán, 219 mm

Cuixtla, 565 mm

Hurtado, 330 mm



Promedio 2017: 371.3 mm

Promedio histórico: 839.6 mm



60% menos lluvia



Área conurbada de Guadalajara:



Colomos, 919 mm

Centro, 725 mm

La Experiencia, 760 mm

Tlaquepaque, 855 mm

Zapopan, 266 mm

Base Aérea Zapopan, 798 mm

Toluquilla, 866 mm

Santa Fe, 78 mm



Promedio 2017: 659 mm

Promedio histórico: 970 mm



31% menos lluvia



PROMEDIO HISTÓRICO JALISCO: 825 MM

PROMEDIO DE LLUVIAS 2017: 704 MM



15% menos lluvias en 2017



Fuente: MILENIO JALISCO, con datos del boletín hidrometeorológico de la Conagua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, 1 de nov de 2017





