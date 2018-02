Víctor Pérez anuncia que no irá por el Senado

Monterrey

El ex alcalde de Santa Catarina, Víctor Manuel Pérez Díaz, anunció que no se registrará como precandidato al Senado de la República por el Partido Acción Nacional (PAN).

Pérez Díaz indicó que colaborará para fortalecer la campaña del precandidato a la Presidencia de México por el PAN, Ricardo Anaya.

"He tomado la determinación de no presentar mi registro como aspirante del PAN a la candidatura al Senado de la República. Desde otras trincheras de esta gran batalla por el progreso de México, seguiré trabajando por el bienestar de mi país, de Nuevo León y sus ciudadanos de la mano de mi partido Acción Nacional", destacó el ex munícipe.

Pérez Díaz descartó algún conflicto con miembros del partido.

"He mantenido un diálogo abierto y fraterno con algunos de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la búsqueda de las mejores alternativas para servir, para ser útil a este gran país", aseguró el panista.

