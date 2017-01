Senado debatirá Ley de Movilidad en febrero ante 'gasolinazo'

Guadalajara

El Senado discutirá en febrero la Ley General de Movilidad como una opción al 'gasolinazo', anunció el priista Jesús Casillas, quien se manifestó a favor de que el gobierno y el PRI revisen otras alternativas al aumento de precios, al señalar que cuando el Congreso votó la Ley de Ingresos no se les explicó el impacto que tendría la liberalización, ni que sería del 20%.

El senador priista por Jalisco dijo que la Ley General de Movilidad podría ser una opción, porque obligaría a los tres órdenes de gobierno a incentivar el uso de vehículos alternos, con una mejor infraestructura, y bajar el uso de las gasolinas.

La iniciativa refiere que, según cifras del INEGI, entre 2000 y 2010 los automóviles particulares se duplicaron: pasaron de 15.6 a 32.3 millones de unidades y se estima que para 2030 sean 70 millones. Por ello se requiere invertir en infraestructura para darle opciones a un transporte digno.

En entrevista, Casillas Romero dijo que la gente tiene razón en estar molesta y hay que revisar opciones y darle explicaciones, porque los priistas avalaron la liberalización de precios en función de los recursos que recibirán estados y municipios como resultado de ello.

Puso de ejemplo su estado Jalisco, que pagará una de las gasolinas más caras del país, sin embargo en Guadalajara el partido Movimiento Ciudadano se ha dedicado a criticar la decisión, pero el alcalde no ha renunciado a recibir los recursos que generará el 'gasolinazo'.

“No hay que confundir. Una cosa es una medida dolorosa que en lo personal no puedo estar de acuerdo, porque sé que afecta a la economía familiar, que es una medida que se tomó en razón de variables de carácter económico y yo no estoy conforme con la decisión”, refirió el priista.

Al abundar que hay un descontento generalizado en Jalisco con justa razón y hay que buscar alternativas, explorarlas todas y no cerrarse a una sola idea.

“Yo no estoy casado con un modelo así a rajatabla por una sencilla razón: yo debo estar de lado de la gente que me eligió y ante la inconformidad yo no soy de aquellos que opinan que este es un asunto nada más en una sola dirección”.

¿No se les dijo en la discusión de Ley de Ingresos que el aumento sería así de brusco?

“Nunca se dijo ¿por qué crees que por esa sencilla razón la votamos? Ahora que estamos viendo las consecuencias pues obviamente nos motiva a darle una revisada”, explicó.

Sobre la posibilidad de que se posponga la liberalización prevista para 2018, Casillas dijo que se deben explorar todas las alternativas, porque cuando el Congreso votó había otras condiciones.

“Necesitamos entrar a una discusión, estar platicándolo y tenemos que buscar una salida porque ahorita todos estamos inconformes por el tema del incremento de la gasolina, pero yo creo que los gobernadores no van a estar inconformes cuando reciban los recursos que deben verse reflejados en beneficio de la población”.

GPE