La Semov no cumple con la verificación

Guadalajara

La Secretaría de Movilidad (Semov) no conoce el término predicar con el ejemplo, y si lo conoce no lo aplica, muestra de ello, es la poca voluntad que tiene la dependencia para verificar sus patrullas y cumplir que la ley.

MILENIO JALISCO solicitó a través de transparencia información sobre la cantidad de vehículos motorizados al servicio de la Semov que tienen su holograma de verificación. De acuerdo con el oficio SM/DGJ/UT/3416/2018, en lo que va del presente año sólo 14 unidades de movilidad cuentan con su holograma vigente.

Mientras que, en el año 2017, sólo se verificaron 47 unidades, y en 2016 fueron 213. Es importante mencionar que en la solicitud de transparencia la dependencia no informó la cantidad de vehículos que tiene alegando cuestiones de seguridad, pero reportes periodísticos hablan que son alrededor de 500 automotores.

En ocasiones anteriores se le ha cuestionado a Movilidad sobre la falta de hologramas de verificación en sus patrullas, la dependencia se ha limitado a contestar que se trata de un problema administrativo derivado de la carencia de hologramas. La excusa de falta de hologramas de verificación no es validad para los automovilistas que son sorprendidos circulando por la calle sin haber hecho la verificación.

Desde el pasado mes de febrero, la Semov implementa operativos por toda la ciudad para sancionar a los conductores cuyos vehículos no porten holograma de verificación 2018. El automotor que incumpla la ley es detenido y sancionado con una multa por la cantidad de 2,250 pesos, sanción que se puede condonar si se solicita un permiso para verificar de manera extemporánea. En caso de que la verificación no se realice durante los primeros 20 días, el automovilista tendrá la oportunidad de solicitar un nuevo permiso para extender el periodo.

El segundo permiso tendrá una vigencia de otros 20 días pero tendrá un costo de 750 pesos. En caso de que el auto no sea verificado a pesar de la obtención de dos permisos para extender el periodo, la Secretaría de Movilidad aplicará la multa sin ningún descuento y se debe pagar 2,250 pesos.

Actualmente operan 447 talleres acreditados en donde se puede realizar el proceso de verificación en donde cobran desde 350 hasta 450 pesos. En los operativos tambien participa la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). Estos se desarrollarán de manera constante, según se informó.

Del 11 de octubre del año pasado al 22 de enero de este año fueron detenidos un total de 586 automóviles que contaminaban de manera visible.

Dato

Calendario de verificación: enero placas con terminación 1, febrero 2, marzo 3, abril 4, mayo 5, junio, ajuste, julio 6, agosto 7, septiembre 8, octubre 9, noviembre 0, y diciembre ajustes.

Bajo cumplimiento

Las omisiones del gobierno del estado en incentivar el cumplimiento de la verificación de automotores, ha sido la constante en las denuncias de Mecánicos Acreditados de Jalisco AC. “Está ampliamente documentado que la contaminación por ozono y por partículas ocasiona muertes; no obstante, el gobierno se decidió a no impulsar el cumplimiento de la verificación de los automovilistas, a pretexto de que habría una nueva verificación que finalmente también pospusieron. El efecto es que no llega a 10 por ciento del padrón ese cumplimiento, y la gente se está muriendo por respirar el aire de esta pésima calidad”, advirtió hace unas semanas el empresario Jaime David Aldrete.

El bajo cumplimiento en 2017 fue menor a prácticamente todos los años que tiene en existencia ese modelo de verificación estático y a cuatro gases. El dirigente ve en los obstáculos y la tibieza interpuestos por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y la Secretaría de Movilidad (Semov) una clara demostración de ausencia de voluntad para cumplir con un programa que es obligatorio para 2.1 millones de autos del área metropolitana de Guadalajara, y otro millón de automotores que circulan en el resto de Jalisco.