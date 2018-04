Nombran a director del Seguro Popular en Coahuila

Saltillo, Coahuila

El Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, dio posesión a Francisco Javier García Elizondo como director del Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular.

Bernal Gómez exhortó al nuevo funcionario a fortalecer este esquema de salud que en Coahuila tiene más de 700 mil afiliados, que son atendidos en los hospitales generales y centros de salud de la dependencia en todo el estado.

García Elizondo es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Monterrey y cuenta con posgrado en Salud Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ha sido Secretario Técnico de los Servicios de Salud en Nuevo León, maestro de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro adjunto de Epidemiología Residencia de Medicina Familiar, además de profesor y coordinador de Medicina Preventiva en la misma institución.

Ha cursado los diplomados de Educadores en Diabetes y en Administración de Servicios de Salud por la Universidad de Monterrey.

Además, ha presentado publicaciones como “Factores de Protección y riesgo del Embarazo en la Adolescencia”, “Perfil del Adolescente que Embaraza y Paternidad Responsable” y “Absence of Antibofies against Bordetella Pertussis in Pregnant Women and New Borns in the State of Nuevo León”.

Fue acreedor al primer lugar en el Cuarto Concurso de Investigación Estatal en Salud y su último trabajo fue como Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2, en Nuevo León.