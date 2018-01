Alcalde de Torreón ve urgente mejorar edificios de justicia

Torreón, Coahuila

En la reunión con el Grupo Empresarial de La Laguna, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, destacó que los principales temas tratados fue el de Seguridad Pública.

Con respecto a las muertes violentas en distintos puntos de la ciudad y contabilizan hasta el momento 13 en lo que va del año, fue tajante en su afirmación:

"Habrá que peguntarle a la Fiscalía si ya investigó este y otros asuntos, saber cuál es el móvil y el origen, los responsables, el tema aquí es la impunidad, no pueden quedar impunes los delitos, no nos toca a nosotros andar investigando, nos toca prevenir el delito. Le toca a la Fiscalía la investigación y persecución de este tipo de delitos".

Tomando en cuenta que gran parte para la investigación de estos hechos son por medio de la denuncia, Zermeño Infante dijo que ya se habló con el gobernador para que vayan a ver las instalaciones de la Procuraduría en Torreón y vean las deplorables condiciones que tienen.

"No es posible que se hable de procuración de justicia cuando ni siquiera hay oficinas adecuadas para la atención de la gente. La gente no se atreve a denunciar porque le da miedo meterse allí, no encuentra las condiciones dignas para que presenten sus quejas y denuncias".

Aseguró que ya el gobernador Miguel Riquelme ofreció que se hará una inversión importante para renovar, actualizar y modernizar las instalaciones.

Y aunque el alcalde no precisó cuáles oficinas de la Fiscalía son las que se modernizarán, por años las ubicadas en el edificio de Tribunales Administrativos en la calle Delicias en la ciudad, mantienen condiciones no propias para ni para el personal, ni para la población que acude.

