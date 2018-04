Sí hay vigilancia alrededor de las escuelas: Estado

Monterrey

El gobernador Manuel González Flores refutó a los diputados locales al afirmar que sí hay vigilancia y estrategia alrededor de las escuelas de Nuevo León.

Al salir de la reunión semanal en materia de seguridad en Palacio de Gobierno, el mandatario interino señaló que no entrará al juego de los diputados pues andan en búsqueda de votos en época electoral.

"No voy a hablar de diputados que son candidatos y que andan en cuestiones electorales, prefiero guardar silencio.

"No voy a armar polémica donde no la hay, sí hay un programa, sí hay vigilancia, sí hay averiguaciones abiertas, sí hay gente por haber computadoras y no le voy hacer el juego a ningún diputado", indicó.

Las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso local criticaron que existe una falta de estrategia y de visión para combatir la inseguridad que se presenta en los planteles educativos en Nuevo León.