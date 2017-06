Ofrecen orientación de seguridad digital a periodistas

Torreón, Coahuila

Gabriel Peña Amozurrutia, integrante del grupo de usuarios GNU/Linux dictó una conferencia sobre Seguridad Digital por invitación de Voces Irritilas, A. C. a grupo de periodistas laguneros, en la cual habló sobre las prácticas que deben adquirirse con la finalidad de proteger los datos digitales.

Entre las acciones que deben evitarse indicó en el caso del correo electrónico, "sería no abrir correos de personas que no conozcamos, no abrir páginas desconocidas, evitar hacerlo y si es necesario, pues tenemos que tener la certeza de que nuestro antivirus esté actualizado".

Manifestó que la recomendación general es el uso de GNU/LINUX, el cual es un sistema operativo más seguro y confiable.





Informó que la semana pasada que se descubrió el espionaje a los reporteros, "fue parte de empresas que se dedican a generar software para Microsoft, pero se supone que debe ser lícito sobre condiciones de seguridad, pero hay otro tipo de software mal intencionado utilizado por fines económicos".

Recomendó evitar hacer la comunicación formal en redes sociales, "hay que evitar pasar información por este tipo de medio, es decir, la información delicada utilizar otros medios, como el correo personal y en su computadora personal lo cual es más seguro y no abrirlo en dispositivos electrónicos, ya que es más vulnerable".

Linux es un sistema operativo libre, esto significa que no se tiene que pagar licencia a ninguna empresa por su uso, la segunda, es que el sistema viene acompañado del código fuente.

Esta actividad se desarrolló en las instalaciones de la Vicaría Pastoral ubicada en calle 11 y avenida Bravo.





