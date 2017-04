Sistema de Emergencias 911 cuenta con 20 vacantes

Saltillo, Coahuila

En Coahuila hay alrededor de 20 vacantes para el Sistema Estatal de Emergencias 911, para los municipios de Piedras Negras y Ramos Arizpe, así lo dio a conocer el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez.

El funcionario destacó que en la entidad se tiene una cobertura al 100% de la acreditación del personal de Seguridad, aseguró que tanto elementos de los cuerpos policiacos como los custodios de los Centros Penitenciarios, cumplen con la acreditación de los exámenes de control y confianza, toda vez que en Coahuila es un delito contratar a personas que no estén acreditadas por la Comisión Nacional de Seguridad.

"Estamos al 100% en las evaluaciones, no solamente de los custodios, sino todos los elementos de seguridad pública y quien no acredite las evaluaciones, de inmediato es dado de baja, si no cometemos un delito", dijo.

Sin embargo indicó que hay plazas que no se han logrado cubrir en el 911, pues de los aspirantes a estas vacantes, son muy pocos los que logran acreditar los exámenes de control y confianza, principalmente por haber consumido drogas.

"Fueron 100 aspirantes, pero de esos 100 solo 5 pasaron las pruebas de control y confianza, ya fue la segunda vez, de los 800 de la academia de seguridad, que iniciamos, solamente 97 pasaron los exámenes, el resto no los acreditó", expuso.

Sobre las plazas, detalló que el sueldo es de 8 mil pesos mensuales netos y hay 10 vacantes en Ramos Arizpe y otras 10 en Piedras Negras, en este sentido hizo un llamado a la ciudadanía a presentar su solicitud de empleo.

Precisó que los requisitos indispensables para esta vacante son contar con la mayoría de edad y tener la preparatoria terminada.

JFR