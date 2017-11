Garantizan operativos durante transición de gobierno

Monclova, Coahuila

El gobernador Rubén Moreira Valdez, señaló que la administración estatal instrumentó un mecanismo para no descuidar la seguridad en la transición de la administración.

Así del 15 de noviembre al 15 de diciembre se mantendrán activos todos los protocolos y operativos.

"Cuando termine este Gobierno vamos a pasar de mil 800 efectivos a 6 mil 300 efectivos del Ejército Mexicano".



Reconoció que incidentes en seguridad siempre habrá y el "chiste" es capturar a los responsables, por lo que los acontecimientos de violencia que últimamente se han registrado en Coahuila no ponen en riesgo la paz del estado.

Refirió que el más reciente de una persona decapitada, tienen la sospecha de que no es un hecho de Coahuila sino del estado vecino.

"Los estándares de paz están altos, ¿de qué depende?, pues que sigamos manteniendo las normas que hemos creado, si se vuelven a abrir los casinos, que el siguiente gobierno ha dicho que no, si se quitan los horarios de alcohol, si nosotros los padres no cuidamos a nuestros muchachos, bueno, tendremos el riesgo de que vuelva la inseguridad, la inseguridad es reflejo de lo que hacemos todos, no solamente la autoridad", destacó en entrevista el Gobernador.

Recordó que Coahuila llegó a tener mil 700 homicidios en un año y actualmente son 200. En junio de 2012 hubo 151 homicidios y en agosto registró siete, porque se trabajó en un objetivo y estableció decisiones no muy populares tal vez, como la eliminación de casinos, peleas de gallos, reducción de horarios de bebidas embriagantes y otras.

Llegaron a despedir 2 mil policías de 3 mil, porque no pasaban las pruebas de confianza y ahora se cuenta con los cuarteles de Piedras Negras, Frontera y San Pedro, éste último con 3 mil 200 efectivos.





