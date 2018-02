Procurador confía que febrero no sea un mes violento

Monterrey

Pese al hallazgo de tres personas sin vida al interior de un auto en llamas y una ejecución en Santa Catarina hoy lunes, el procurador de Justicia, Bernardo González Garza, confió que este mes de febrero no sea violento.

Señaló que hace cinco años cuando la violencia recrudeció en el Estado había hasta 300 muertos al año, y ahora la cifra llega apenas a 40.

"Esperemos que no, yo no creo que violento, ojalá que no me corten lo que les voy a decir, pero son 40 y tantos homicidios (mensuales) contra 300 que teníamos hace 5 años, yo no lo consideraría violento.

"Cerramos en 2017 con mejores estadísticas que en el 2016, fuimos de las cuatro entidades del país que no subió los homicidios a diferencia de los demás estados de la República", recordó González Garza.

TE RECOMENDAMOS: Encuentran 3 cuerpos en vehículo en llamas



Indicó que se ha reforzado la seguridad en Nuevo León con distintos operativos con el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Ministerial, junto con Seguridad Pública.

"De hecho tuvimos unos cinco días muy tranquilos en lo que va del mes, excepto del hallazgo que se presentó ahorita (tres cuerpos dentro de un auto), pero ya hay establecidos filtros en las madrugadas y en las mañanas", señaló el procurador.

Enero de 2018 se colocó como el más sangriento y con más muertes por homicidio, en cinco años con 50 personas que supera a lo acontecido en el mismo mes de 2017, 2016, 2015 y 2014.

No es sino hasta el mes de enero de 2013 que en la entidad se tuvo un inicio de año con más crímenes que en este enero de 2018.

Según las estadísticas de la incidencia delictiva de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en el mes de enero de 2017 se registraron en la entidad 44 homicidios dolosos.

Que no haya temor: secretario

Por su parte, Genaro Alanís de la Fuente, secretario General de Gobierno, indicó que ante los hechos donde fallecieron tres personas que fueron encontradas dentro de un auto incendiado en la colonia San Martín, no hay nada que temer, pues lamentablemente suceden en forma circunstancial.

"Estamos muy bien coordinados la Policía, siento que son hechos circunstanciales que suceden en diversas épocas del año, que lamentablemente suceden, quisiéramos que no pasaran, son cuestiones que pasan y que en el transcurso del año se dan.

"(El llamado es a) que no haya temor, que nos tengan confianza, que estemos revisando minuciosamente para ver cómo actuar y prever estos acontecimientos que lamentablemente se dan, pero estamos trabajando en eso", señaló.