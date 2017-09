Segob: suman 246 muertos y más de 200 desaparecidos

México

La Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, reportó 246 fallecidos a causa del sismo del pasado martes, 115 en Ciudad de México, 69 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en Estado de México, cinco en Guerrero y uno en Oaxaca.

La dependencia detalló que en estas entidades hay al menos 200 desaparecidos y previó que en las próximas dos semanas concluya el censo de los inmuebles afectados.

Gobernación señaló que, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 4.84 millones de personas sufrieron afectaciones en el servicio eléctrico, de las cuales 92 por ciento (4.32 millones) ya lo tiene restablecido.

En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó 240 escuelas afectadas en la Ciudad de México, 16 con daños mayores; el gobierno capitalino informó que hay 38 edificios derrumbados y más de 500 inmuebles con daños.

La Segob informó que se habilitaron 46 refugios temporales en la Ciudad de México, cuatro en Guerrero, 76 en Morelos y tres en Puebla. También reportó siete fugas de agua detectadas en el Ramal Tláhuac, en la capital.

Continúa activado el Comité Nacional de Emergencias y el Plan MX, así como el despliegue de las fuerzas armadas y la Policía Federal con el Plan DN-III-E, Plan Marina y el Plan de Apoyo a la Población.

En la Ciudad de México está activada la Sala de Crisis y el Centro de Operaciones de Emergencias en las instalaciones del C5. De igual manera laboran los Equipos USAR Nacional y los equipos de Cruz Roja Mexicana de la capital, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Guadalajara y Morelos.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, pidió a la población confiar en la labor de los rescatistas y explicó que, si por algunos momentos se suspenden las labores de rescate, es porque se analizan posibles riesgos de remover estructuras para evitar daños mayores.

Más tarde, en entrevista para MILENIO Televisión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que aunque la lluvia dificulta los trabajos de rescate, no se detendrán.

Mencionó que en Morelos ya están empezando a fluir los insumos de apoyo a los afectados del sismo, tal como se ha hecho en la capital.

“Hay todo para poderles apoyar, respaldar... ahorita que estén en un lugar seguro; en adelante se hará lo mismo que en otros estados para la reconstrucción e ir regresándoles la tranquilidad a cada uno de sus hogares”, apuntó.

EMERGENCIA EN DELEGACIONES

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, llamó a empresarios a sumarse a la reconstrucción de la capital, así como participan con préstamo de maquinaria.

En un balance de la situación tras el sismo de magnitud 7.1, precisó que suman 38 edificios derrumbados, por lo que se abrió la cuenta bancaria “Reconstrucción CdMx” para recibir donaciones.

“Tenemos noticia de que se siguen salvando vidas y eso nos anima y alienta para seguir trabajando de manera coordinada, vamos a seguir haciéndolo con todo énfasis”, señaló.

El mandatario también emitió la Declaratoria de Emergencia para las 16 delegaciones tras el sismo que dejó al menos 115 muertos, 500 edificios con daños y 800 lesionados, y mencionó que al menos 52 personas fueron rescatadas.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial y activa el Fondo de Atención a Desastres, que asciende a 3 mil millones de pesos. El documento ordena la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil.

Por la noche, Mancera informó que hoy se publicará la Declaratoria de Desastre en la capital con el fin de tener acceso a los recursos y apoyos del gobierno federal.

Dijo que con esto se garantiza el apoyo financiero y que la ciudad no quede en desventaja frente a otros estados afectados. Mencionó que llegó apoyo internacional de Estados Unidos, Japón, Israel y países de Centroamérica.

ESTAMPAS DEL DÍA DESPUÉS

En la colonia Hipódromo habían pasado 22 horas del sismo cuando Sergio fue rescatado con vida. “¡Vamos, Sergio, tú puedes!”, fue la frase que se escuchó antes de que comenzaran los aplausos de brigadistas, militares, marinos y bomberos en las ruinas de lo que fue un edificio de departamentos en la calle de Ámsterdam.

“¡Sí se puede, vamos México!”, se escuchaba entre los brigadistas, quienes trabajan desde el martes con la esperanza de encontrar a siete personas desaparecidas.

Al sur, de Portales a Taxqueña, sobre Tlalpan, cientos, miles de jóvenes, hombres y mujeres, provenientes del norte, caminaron armados con picos, palas, cajas con cubrebocas, garrafones de agua, colchonetas, cobijas, cajas con víveres, lámparas, cascos, chalecos, tubos, cuerdas, botes, y polines para apoyar las labores de rescate en esa zona.

Desde Ecatepec llegó una señora con su caja de tortas: “Son alimentos para ayudar a los que lo necesitan y que están ayudando; les traemos tortas, café y pan...”.

Ayer, en la colonia Del Valle ya no se necesitaban manos. Fue tal la respuesta de cientos de jóvenes que acudieron a la zona de derrumbes o en riesgo de colapso para ofrecer su ayuda, que los responsables de las labores les pidieron que regresaran más tarde a relevar.

Para Cristina y Cirilo Juárez, padres de Nayeli, de 17 años, atrapada entre los escombros de uno de los edificios colapsados en la avenida Gabriel Mancera, al cruce con Escocia, cada minuto que transcurre se vuelve más agonizante.

En esta colonia de la delegación Benito Juárez, personal del Ejército mexicano les dijo que sabían dónde puede estar la adolescente; sin embargo, no ha podido ser rescatada. En el transcurso de la noche, los militares lograron ver el brazo de la joven, pero de pronto desapareció.

Asimismo, en la colonia Obrera, los voluntarios Carmen Ortiz y José Quintanar preguntaban qué hacer para ayudar; llegaron al Escuadrón de Rescate de la Secretaría de Seguridad Pública con palas, donde más de 70 personas ya aguardaban su turno para ir adonde los necesitaran.

Georgina Matus, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), solicitaba a la gente que se apuntara en una lista “para no ir a la ¡Viva México! Les pedimos que no se enojen, sabemos que todos quieren apoyar, pero en verdad que por el momento ya no se puede”.

En la colonia Roma, Policía Federal, Cruz Roja, Bomberos y voluntarios rescataron a seis personas con vida de entre los escombros de lo que fue un edificio de departamentos en la avenida Álvaro Obregón, y dos más en otro predio que se vino abajo en la calle de Medellín.

En el primer punto y luego de 16 horas ininterrumpidas de retirar lozas de concreto y rocas, los equipos de salvamento ubicaron una grieta que permitió el acceso a varias viviendas colapsadas, donde fueron hallados con vida tres mujeres y tres hombres, solo con contusiones y crisis nerviosa.

Lamentablemente también fue localizado el cuerpo de otra persona sin vida. Bajo un intenso sol y una inesperada lluvia, realizaron distintas maniobras para poder llegar a las 14 personas con las que pudieron tener contacto; sin embargo, la expectativa es que la cifra pueda llegar hasta 40.

Asimismo, brigadas de motociclistas y ciclistas se han organizado para transportar medicamentos y víveres, o incluso para guiar a ambulancias y patrullas a puntos de derrumbe en los que se requiere apoyo.

Estos vehículos se han convertido en la opción más rápida para llegar a las zonas de desastre por las decenas de calles y avenidas cerradas debido a los trabajos de rescate, que todavía se llevan a cabo en varios puntos de la capital.

La tragedia ocasionada por el sismo ha movilizado a miles. Por estos días en la Ciudad de México todos buscan cómo ayudar.

Con información de: Lorena López, Elba Mónica Bravo, Francisco Mejía, Silvia Arellano, Carolina Rivera, Karina Palacios, Jocelyn Medina, Jorge Almazán, José Antonio Belmont y Pedro Domínguez.