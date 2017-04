Investigan atrasos en el instituto de cáncer

Guadalajara

La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) esperará resultados de la revisión que realiza la Contraloría del Estado respecto al rezago en la construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), y así determinar cuáles fueron las razones de la demora en la obra. Si hubo fallas, habrá sanciones a la constructora o responsables, por retraso en el nuevo hospital.



Al respecto habló el secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, quien afirma que “hubo una problemática por las lluvias atípicas que hubo en el año pasado, donde se reblandeció el suelo de manera irregular a como estaba estudiado en su mecánica de suelo y eso generó que se tuviera que reforzar la parte de la cimentación”.



Las obras de fortalecimiento, aseguró fueron para evitar problemas futuros en la estructura del nuevo edificio que será sede del IJC, y que promete ser el hospital especializado en tratamiento del cáncer más grande del país.



En tanto esperar la resolución de la Contraloría, el titular de la Secretaría de Salud se reunirá con representantes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) pues es la dependencia encargada de la licitación y seguimiento al proyecto de la obra. Incluso señaló que no debía ser a él a quien se le cuestionaran detalles de esta construcción.



“La hizo SIOP, no la hizo Salud, por eso no sé porqué me vinculan, soy el sector salud claro, pero la obra la licitó SIOP”, acotó.



Cruces Mada afirmó sin embargo, que a la fecha la obra registra “un avance entre el 35 y 45 por ciento”. Esto, cuando el proyecto original preveía su conclusión en mayo de este año, lo cual no sucederá. La SSJ había anunciado a fines del año pasado que la fecha de conclusión sería “antes de abril de 2018”, pero ayer el funcionario dijo que por lo pronto no se cuenta con fecha para que la obra sea terminada al 100 por ciento pues mucho dependerá de los resultados de la revisión que haga la Contraloría.



Fue el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien ante el atraso de varios meses en la construcción de la nueva sede del IJC, instruyó a que la Contraloría del Estado revisara el procedimiento y que en caso de que exista sanción se proceda contra la empresa constructora, que ganó la licitación.



La Contraloría deberá revisar todo el procedimiento en la construcción del IJC, el cual se alza en la colonia Miramar, en Zapopan, y entregar el resultado de su indagatoria en un informe al gobernador y con copia a los titulares de la SIOP y la SSJ; sin embargo no se puso un plazo para ello.



La obra arrancó en marzo de 2015 y además de su rezago, ya rebasó también los costos programados.



“Todas las obras, no nada más hospitalarias, de carreteras, de infraestructura, el inicio de la obra se proyecta, pero supeditada a los costos de los materiales, del acero, del cemento, si varía el dólar o no, y eso puede llegar a incrementar, no lo sé… hoy sé que existe una licitación que está por el orden de los 328 millones de pesos”, precisó Antonio Cruces.



El secretario de Salud recordó que además se prevén 350 millones de pesos más para su equipamiento. Una vez concluida la obra se tendrá que esperar cuatro meses más para hacer el equipamiento y pruebas de aparatos e instalaciones, antes de abrirlo a la población.

