Monterrey

Obtener un trabajo en el sector manufacturero o automotriz en Nuevo León no parece ser tan difícil, considerando que en la entidad abundan las plantas de producción y empresas relacionadas a los sectores, sin embargo, el problema para profesionistas parece ser la negociación de sus sueldos.

MILENIO Monterrey entrevistó a tres profesionistas egresados de dos universidades privadas, quienes explicaron que conseguir el trabajo no fue lo complicado, sino lograr un salario que les permitiera mantener sus niveles de vida.

“No es tan fácil como lo pintaban, ni nos va tan bien como nos decían que nos iba a ir”, dijo Jorge Cervantes, quien labora en una empresa trasnacional dedicada al sector de autopartes.

“Empecé haciendo prácticas y me pagaban 7 mil pesos, que era más de lo que a otros amigos en otras empresas o así, pero cuando me contrataron solo me dieron planta y me subieron a 8 mil pesos. Me gustaba mucho ese trabajo, pero no me alcanzaba, gastaba casi la mitad en gasolina para ir, y ayudar en mi casa, no me alcanzaba”.

Hoy, casi 5 años después y varios trabajos, su sueldo ronda los 20 mil pesos, pese a que cuenta con experiencia internacional, alto nivel de inglés y alemán.

Lucía Sáenz, quien egresó hace seis años y se especializa en procesos de calidad, tuvo que aceptar un trabajo de docente en una escuela privada, ya que el salario que le ofrecían era mayor de lo que cualquier otra empresa le estaba ofreciendo a la hora de acudir a entrevistas de trabajo.

“No estaba tan mal, eran como unos 10 mil, pero en la escuela me decían que me daba 15 mil... Yo sí quería trabajar en planta, es lo que siempre quise, pero esos 5 mil extra me tentaron...”, recordó.

Sáenz también contaba con experiencia internacional, alto dominio del idioma inglés y un poco de japonés.

Otro de los profesionistas entrevistados, David Zambrano, estuvo como practicante aún dos años después de haber egresado, ya que añoraba ser contratado.

Dos años después, logró que le dieran una planta en una empresa dedicada al acero en la entidad, pero lamentó que las acciones que realizan las empresas.

“Me renovaban el contrato cada año, pero tenía prestaciones, vacaciones, llevaba buena relación con los jefes, me gustaba lo que hacía... Pero me pagaban ‘nada’, mis papás me ayudaban, pero también yo sabía que ya estaban molestos. Imagínate, todo lo que pagaron en mi escuela para que yo terminara ganando 5 mil pesos al mes”, lamentó.

Zambrano tenía también experiencia internacional, dominio del idioma inglés y fue reconocido como uno de los mejores promedios de su generación.