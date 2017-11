Ratificarán la próxima semana a Jorge Maldonado

Torreón, Coahuila

Será la siguiente semana cuando el Cabildo ratifique a Jorge Maldonado como el Secretario del Ayuntamiento en lo que resta la administración.

El alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado descartó salidas por el momento de directores o funcionarios.

Reiteró que la administración local no entregará lo que se conoce como bono de marcha y a las personas que se han despedido por los ajustes a la nómina proyectados, han firmado sin problema su separación del cargo.





Al concluir la sesión de Cabildo del pasado 31 de octubre y sin anuncio previo ni público se retiró del cargo de Secretario del Ayuntamiento, José Ignacio Máynez Varela, para recibir el nombramiento de Magistrado Numerario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Coahuila.

Por lo que Jorge Eduardo Maldonado Rivas asumió el cargo de una manera temporal.

Sobre el tema, el presidente municipal dio a conocer que será el martes o miércoles cuando se realice la sesión de Cabildo, ya que el lunes es el Sexto Informe del gobernador de coahuila, Rubén Moreira Valdez y el martes realizará una gira por el municipio.

“Actualmente Jorge Maldonado es el encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento en su carácter de Subsecretario del Ayuntamiento y no habrá terna, por lo que los integrantes del Cabildo serán los que le deberán de otorgar el nombramiento de una manera oficial”.

La administración municipal de Torreón que está por concluir, no tiene hasta el momento reportadas más renuncias a puestos, sin embargo, no lo descarta como se diera con el ex Secretario del Ayuntamiento.

dcr