Señalan que Secretario de Finanzas quedó a 'deber'

Saltillo, Coahuila

La diputada María Eugenia Cázares Martínez, reiteró que no quedaron conformes con la comparecencia del Secretario de Finanzas, ya que no entregó información básica como el desglose del destino que dieron a los recursos del préstamo de 980 millones de pesos y las cifras generales que presentó el funcionario no son claras, además de que tampoco respondió otras preguntas.

Agregó que la Secretaría debe explicar rubro por rubro cuánto y en qué destinaron el recurso, obras públicas, salud, educación, seguridad, asistencia social, para poder dar puntual seguimiento y evitar que suceda como en el pasado, donde la falta de transparencia se volvió una costumbre.

“A falta de información precisa, el secretario se compromete a que en un lapso no mayor de una semana estará en poder del Congreso los datos que solicité”, mencionó

Dijo que Acción Nacional seguirá presionando en el Congreso local, para que los funcionarios se presenten ante los legisladores a rendir cuentas, así como, que entreguen informes detallados como en el caso de los programas sociales, porque de otra manera no lo harían.

“Lamentablemente Coahuila es un estado con antecedentes de corrupción en los gobiernos del PRI y donde la transparencia de los recursos se tiene que exigir para que se cumpla la correcta aplicación, es por eso que se solicitó la comparecencia del Secretario de Finanzas y aun así los funcionarios estatales acuden después de un mes a entregar datos a medias”, manifestó.

ldv