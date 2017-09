Evaluación de Observatorio se queda corto: Semov

Guadalajara

La evaluación realizada por el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte a la ruta troncal Artesanos se quedó “corta” al momento de escoger la cantidad de unidades revisadas y las temáticas incluidas, afirmó Gustavo Flores Delgadillo, director de Transporte Público en la Secretaría de Movilidad (Semov).



En entrevista para MILENIO RADIO, se refirió respecto a la cantidad de unidades evaluadas cuando es “una ruta que consta de 26 vehículos y refieren ellos sólo la calificación de un porcentaje (16) cuando realmente creo que por la cantidad podría manejarse el cien por ciento”.



En la evaluación realizada se dio a conocer que 15 unidades no contaban con dispositivo sonoro externo al momento de detenerse y 12 al interior no lo tenía. Además de que nueve no tienen sistema braille e información braille. Al respecto, Gustavo Flores afirmó que desde el inicio se garantizó que el cien por ciento de las unidades cumplía con dichas características.



Lamentó que dentro de la evaluación no se incluyeran aspectos importantes en la implementación del modelo ruta-empresa como lo es el trato al usuario, el sueldo fijo a los conductores y la desaparición de las “carreritas” entre conductores para ganar pasaje.



Respecto a los señalamientos de la inoperatividad del sistema de prepago, Gustavo Flores afirmó que “irnos a la parte simplista, que si un lector, un día decimos, no funcionó eléctricamente o sí funcionó creo que es irnos a la parte más sencilla, cuando nosotros sabemos que por el tamaño del modelo en el cual sólo va una ruta, el tema del pago a través de la tarjera no se va a poder consolidar todavía, tendrá que haber más interconexión”.



Para inicios de noviembre de 2017 dos rutas ya transitarán al nuevo modelo para convertirse en rutas troncales. Se tratan de las rutas de 18 de Marzo (que iniciaría meses atrás) y la de Américas. Además se iniciará operaciones en otras diez rutas complementarias. Se prevé que a finales de la administración de Aristóteles Sandoval, es decir en diciembre de 2018, se logrará que el 60 por ciento del transporte público siga al nuevo modelo.

SRN