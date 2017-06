No permitiré ningún tipo de abuso en mi gobierno: Aispuro

Durango

Luego de darse a conocer el caso de acoso sexual que una empleada de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, el gobernador José Rosas Aispuro, remarcó que en su gobierno no se permitirá este tipo de abusos.

Gloria Valentina, denunció que desde el pasado mes de Diciembre, comenzó a recibir el hostigamiento por parte de su jefe, Luis Carlos, Director del área de Servicios Regionales de la SEED.

Fue hasta Febrero cuando se decidió a presentar una denuncia ante el Centro de Justicia de la Mujer, ante la Contraloría del Estado, Derechos Humanos y Secretaría de la Función Pública, sin que hasta el momento alguna de estas instancias haya dado respuesta a su queja.

"Al principio, cuando mi jefe me saludaba trataba de tener roces físicos, al darme el beso en la mejilla me susurraba cosas, pero luego con sus labios me tocaba la oreja".



Contrario a esto, la denunciante ha comenzado a recibir amenazas por mensajes de texto e inclusive, su hogar ya fue "baleado" por extraños, ante lo cual, teme por su integridad y la de su familia.

"Fue subiendo hasta que un día me encerró para reclamarme por qué no quería tener algo más que ver con él, llegó al punto de mandarme un mensaje en el que me decía que teníamos que "apapacharnos", entonces decidí poner la denuncia".

El gobernador dejó claro que en su administración no hay cabida para personajes o funcionarios públicos que no entiendan que el abuso del poder, la prepotencia y falta de rendición de cuentas, no forman parte de su proyecto.

Por su parte, la Contralora del Estado, Rosario Castro reconoció que se investigan varios casos denunciados, “la Secretaría de Educación trae temas de denuncias inherentes a esa situación, pero están en proceso”, dijo.

Agregó que ya han sido notificados algunos y se ha solicitado informes, para el desahogo de procedimiento, pero por razones obvias no puede ahondar en el tema hasta no tener una resolución.











LMG