Aumentan solicitudes de empleo para menores

Saltillo, Coahuila

Es en la temporada vacacional de verano cuando se incrementan las solicitudes de permisos para que menores de edad puedan trabajar, informó la Secretaria del Trabajo en Coahuila, Norma González Córdova.

Reconoció además que a políticas implementadas para evitar la explotación laboral infantil han rendido frutos pues este año no se han tenido reportes o encontrado a menores laborando en condiciones inadecuadas.

"Las inspecciones continúan en los ranchos, en las fabricas, tenemos inclusive inspecciones nocturnas en bares y restaurantes para prevenir el trabajo infantil, este año no hemos encontrado menores trabajando".



"Han funcionado las inspecciones y el hecho de que no haya habido impunidad en los casos en los donde se encontraron menores, el que se haya dado vista al Ministerio Público, que sean sancionados, eso hace que los patrones la piensen dos veces antes de contratar a un menor", agregó.

Señaló que en la temporada vacacional se duplican los permisos para los menores que desean trabajar, pero solo se otorgan a menores dentro del rango de edad que la ley permite.

En este sentido extendió un llamado a los padres de familia y a los menores que quieran obtener el permiso que se acerquen a la Secretaría del Trabajo toda vez que es esta dependencia la que vigilará el lugar donde laborará el menor de edad.

"A partir de los 15 años se puede trabajar, pero con ciertas características, tienen que estar estudiando o haber terminado su secundaria, trabajar en un lugar donde no sea riesgoso, no haya contaminantes, que no sea en las alturas y no haya residuos tóxicos".

"Además sus jornadas tienen que ser de 6 horas, no pueden trabajar en bares, ni hacer trabajos nocturnos, está bien definido por la Ley Federal del Trabajo" precisó.

Comentó además que el tiempo estimado en que se emite el permiso es de media hora y no tiene costo, solo se deben presentar los padres del menor con una carta solicitud de los padres y un certificado médico.

Recordó que al año pasado se emitieron alrededor de 2 mil permisos, principalmente en la Región Laguna, en la Sureste y en la Región Norte, esta última presentó un disparo en las solicitudes, pues hay plazas laborales en el sector industrial.

Mientras que este año solo se han tramitado 490 solicitudes sin embargo estimó que en estos meses se estarán emitiendo 500 solicitudes más en todo el estado, para permitir que los menores entre los 15 y 17 años puedan trabajar.





LMG